La mamadera que Castillo no quiere dar, por Augusto Álvarez Rodrich

Llegó el momento de quitarle la mamadera a esos zánganos políticos tradicionales que se involucran pensando a las 2 o 3 de la mañana cuál será el titular para atacar al gobierno. Pedro Castillo.

Por recomendación de mi abogado, me abstengo de declarar. Lilia Paredes.

¿Ustedes creen en las encuestas? ¿En esa prensa? ¿En esos periódicos? Llegó el momento de creer en el mismo pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, duela a quien le duela. Pedro Castillo.

Estoy en cura de opinión, pues, si opino, me tergiversan la opinión, ya no opino. Waldemar Cerrón a la prensa.

La mayoría de la prensa, especialmente la capitalina, desinforma, descontextualiza la información. Han adoptado el mecanismo que utilizó Mussolini en Italia, el fascismo: que utilizó Hitler en Alemania, el nazismo. Aníbal Torres.

Pedro Castillo no debe saber quién es Hitler y creer que Mussolini es una marca de pizza. Enrique Ghersi.

Castillo está cayendo, aunque él mismo no lo note. César Azabache.

O padece de Alzheimer, o desarrolla una estrategia legal suicida, o es muy torpe. José Ugaz sobre Castillo.

Castillo es un violador doloso y vicioso de la Constitución. Walter Gutiérrez.

El Congreso trabaja para pobres y ricos, para blancos e indios unidos. María del Carmen Alva.

Sacar a Castillo de la presidencia para evitar que siga haciendo daño sigue siendo un deseo de la mayoría de las personas. Pero a esto se viene sumando un deseo ciudadano de que este político sea llevado ante la justicia y castigado. Mirko Lauer.

Once meses y no encuentran una sola prueba y me dan vergüenza esas voces corrosivas que maquinan maquiavélicamente videos, audios, que esto, que lo otro. Yo les invoco desde acá: déjense de esas cosas, coman el pan con el sudor de su frente porque muchas veces han estado acostumbrados a esta mamadera que hoy no les vamos a dar, pues se la vamos a dar al pueblo. Por eso estamos acá, para fortalecer la democracia y trabajar. Pedro Castillo.

El espectro de quién podría ser es muy amplio, pero mi primera hipótesis es el presidente. César Nakazaki sobre la amenaza de muerte a Karelim López.

Por el algo le dicen desde la universidad ‘el caníbal’. Congresista José Balcázar sobre el premier Aníbal Torres.