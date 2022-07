Elvis, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Pasando un inicio algo confuso, no demoramos en darnos cuenta de que estamos ante una obra mayor. Elvis no solo reconcilia a Baz Luhrmann con el público mundial después de un estrepitoso desastre como Australia (2008) y una obra mediana como El gran Gatsby (2013), sino que el factótum de Romeo + Julieta y Moulin Rouge! ha retornado inspirado con una historia ideal para sus ambiciones estéticas que calza impecable a sus extravagantes desbordes narrativos.

Lo primero es la selección acertada de Austin Butler como Elvis Presley, en un rol que lo convierte en estrella. Bajo la dirección de Luhrmann, Butler entrega un Elvis definitivo que tomará tiempo en ser superado; en los gestos, las miradas, el porte y el baile, Butler es Elvis lo mismo que Val Kilmer fue Jim Morrison en manos de Oliver Stone. Algo más: Elvis se impone a Moulin Rouge! De ahora en adelante, esta será la cinta por la que se mida la talla del director australiano.

Elvis es un ‘biopic’ narrado desde el punto de vista del “Coronel” Tom Parker (Tom Hanks), un tipo que en la vida real ni fue coronel –fue un grado otorgado por la gratitud de un político– ni fue siquiera estadounidense, como le hizo creer a todos. Conocemos a Parker como un anciano enfermizo que adolece de falta de compañía en sus postrimerías como ludópata, encerrado en un casino de Las Vegas. “No soy lo que dicen de mí”, cuenta el coronel. Sin embargo, las casi tres horas de cinta demuestran lo contrario. Parker fue peor.

Esto lo descubrimos gracias a un impecable montaje que visualmente por momentos aturde al espectador ya que nunca nos deja descansar. Las imágenes que se superponen en cascadas y la edición vertiginosa –anticipo una nominación al Óscar en este rubro– son controladas con un férreo dominio del ritmo: todo está al servicio de la historia. El vestuario de Elvis es impresionante así como la reconstrucción minuciosa de escenarios y locaciones.

Elvis intenta cubrirlo todo y casi lo logra, pero deja episodios incompletos, aunque es entendible por el metraje. No ahondamos en los años del servicio militar y el romance con Priscilla (él de 24, ella de 14) es pasado sin más. Los no iniciados aprenderán por qué Elvis decidió vivir en una prisión dorada en Las Vegas sin salir nunca de gira mundial, o por qué el “coronel” se quedaba con el 50% de sus ingresos.

Puntos bajos: Tom Hanks. Lejos de ver al coronel Parker, veo a Tom Hanks bajo prótesis exageradas; su actuación no me convence y pienso que algún otro actor pudo tomar la posta. Y Olivia DeJonge como Priscilla Presley no aporta nada, ni siquiera se parecen en lo físico. Sin embargo, tal es la fuerza de Elvis que estos comentarios quedan como menores. Luhrmann consigue el milagro: el Rey del Rock ha vuelto.

Título: Elvis

País: Estados Unidos

Año: 2022

Director: Baz Luhrmann

Protagonistas: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

Disponible en: Cines

Calificación: 5/5