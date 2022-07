El otro circo, por Mirko Lauer

Los recursos para zafarse de los indicios de corrupción en la cúpula del gobierno comenzaron siendo inconvincentes. Ahora son descaradamente graciosos. Muchos de ellos se apoyan en la idea de una idiotez generalizada, como sucede con aquellas negativas de plano a las cuales todo se desmiente en la realidad. El presidente como primer mentiroso de la nación.

Pedro Castillo se ha pasado un año negando cosas evidentes en el terreno de la corrupción. En esto lo más notorio es la forma como Castillo mantiene una cara tiesa (que probablemente asocia con la inocencia) mientras en torno suyo se multiplican las sospechas y los abiertos delictivos de todo tipo y calibre.

No tiene el menor pudor a la hora de vender sebo de culebra populista en los cada vez más deslucidos CMD, mientras sus parientes y amigotes andan prófugos, casi seguro que bajo protección presidencial. Los llamados a capturarlos tienen que practicar crecientes dosis de cinismo para ahorrarse la abierta carcajada pública.

Castillo parece convencido de una impunidad presidencial al 100%, extensiva a todos los suyos y prolongada por un tiempo indefinido. Pero mientras eso se pone a prueba, allí están los argumentos truchos. Como cuando el abogado n° 1, 2 o 3 dice que si no hay dinero filmado sobre la mesa, no hay tráfico de influencias.

Hay en Castillo una fuerte confianza que si no aparece lo que en inglés llaman la pistola humeante, nada puede tocarlo en términos legales. Se equivoca mucho, pues los métodos judiciales no se manejan con una lógica tan cruda. No siempre es necesario ver la mano físicamente metida en la lata. A veces basta con sacar cuentas cuidadosas.

Sacar a Castillo de la presidencia para evitar que siga haciendo daño sigue siendo un deseo de la mayoría de las personas. Pero a esto se viene sumando un deseo ciudadano de que este político sea llevado ante la justicia y castigado. El trabajo de los fiscales es mirado con mucho más interés y confianza que el de los congresistas.

Los colaboradores eficaces, los audios y videos, el descubrimiento de hechos, todo se viene acumulando más rápido de lo que se hubiera pensado hace un año. En medio de todo eso puede estar empezando a humear más de una pistola.