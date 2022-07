Conservadurismo miraflorino de manual, por René Gastelumendi

Todos somos mestizos. Quien no tiene de inga tiene de mandinga. Yo tengo amigos afroperuanos, yo como con la empleada en la misma mesa. No entiendo por qué se ofenden de llamar a las cosas como son, es decir, llamar, por ejemplo, indios a los indios y blancos a los blancos. Por todo se ofenden. ¿Por qué me vas a obligar a verte como mujer si naciste hombre? ¿Matrimonio igualitario? Ya. Hagan de sus cuerpos lo que les da la gana, pero ¿por qué nos van a imponer sus desviaciones sexuales al resto de la sociedad?

No entiendo por qué se arañan cuando llaman burro al presidente y se burlan de su esposa, ¿acaso no se han burlado de Keiko y de Karp también? Yo acepto unión civil, pero hasta allí no más, matrimonio, ni hablar, eso es solo entre hombre y mujer. Las adopciones de niños, de ninguna manera, con eso no transo. Pero yo, por si acaso, tengo amigos gays. Yo soy provida: pena de muerte al violador, pero no a un concebido que no se puede defender.

Esas mujeres son unas aborteras, cuando una tiene una nueva vida en su cuerpo, su cuerpo ya no es su cuerpo. Hay ONG a las que solo les interesa mantener a las comunidades indígenas para cobrar su tajada de financiamiento internacional en lugar de introducirlas a la modernidad. El acuerdo de Escazú es de caviares, no podemos permitir que nos quiten nuestra soberanía sobre nuestra selva, va a pasar igual que con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solo defiende terroristas.

¿Cuál es el problema con las corridas de toros? ¿No son acaso una muestra cultural también? No los entiendo. Como quisiera que los militares den un golpe de Estado, saquen a esa bestia que tenemos de presidente y pongan orden, pero en este país somos unos tibios. Inti y Bryan eran unos delincuentes, a Merino no lo dejaron gobernar.

El “bebito fiu fiu” es un psicosocial para favorecer a Vizcarra. Para mí, y es mi opinión, hubo fraude y no me la vas a cambiar. Zamir Villaverde, además, va a entregar todas las pruebas del fraude. El acuerdo con Odebrecht es una vergüenza, con la corrupción no se negocia. Si quieres matarte, tírate de un balcón, nada de muerte asistida. Sagasti es un terruco que manejó la Sunedu, otro nido de caviares. Amén.