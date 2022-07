De racismo, clasismo y misoginia, por Lucia Solis

Varios hechos ocurrieron estos últimos días a nivel político, social y periodístico que sirven, aunque sea a modo de muestra, para revelar lo que somos y lo poco que hemos avanzado como país en la reducción de brechas por razones de clase, raza y género; así como para cuestionarnos, como comunicadores y comunicadoras, nuestros propios sesgos.

La aprobación del PL de Américo Gonza (Perú Libre) que busca el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, el presunto secuestro de un periodista de Cuarto Poder y la reacción contra las rondas campesinas, los ‘’blancos e indios’' de María del Carmen Alva y el cuestionamiento a una eventual candidatura a la presidencia del Congreso de Isabel Cortez. Unas cuantas rayas más al tigre de un país que ya no oculta su racismo, su clasismo y su misoginia.

Reemplazar ‘’Mujer’' por ‘’Familia’', como busca esta izquierda retrógrada en alianza con la derecha y ultraderecha, no busca incluir, sino, suprimir, erradicar a mujeres y otras diversidades sexo genéricas como sujetos políticos y exigentes de derechos humanos, desconocer las desigualdades históricas y estructurales en contra de estas comunidades, dedicarse únicamente a la atención y no a la prevención porque prevenir, precisamente, implica visibilizar, cuestionar y elaborar políticas públicas contra su machismo. Es una forma de adoctrinamiento y una amenaza.

Que se hable de rondas campesinas desde la exotización, desde el señalamiento a lo supuestamente incivilizado y desde la perspectiva blanca del ‘’míreme a los ojos’' con ese tono burlón y paternalista, es racismo. Repetir aquella división entre ‘’blancos e indios’' es legitimar una idea colonialista que aún nos pesa como sociedad.

Ninguna persona con mediano o gran poder mediático en televisión cuestiona las habilidades de congresistas blancos para integrar comisiones, presentar proyectos de ley sobre determinados ámbitos o, incluso, ocupar una curul. Sin embargo, exigen preparación y experiencia a quienes desencajan de su idea clasista y racista de autoridad. Y, si es una mujer racializada y obrera como Isabel Cortez, mucho peor.

Es grave que este tipo de concepciones venga de comunicadoras y comunicadores respetados por su trayectoria. Es preocupante porque, como sostiene el periodismo con enfoque feminista, los medios de comunicación y sus representantes no solo sirven de altavoz a los hechos, sino que con sus discursos y conductas tienen la oportunidad de cuestionar el racismo, el clasismo y la misoginia que nos define como país; o, como es el caso, legitimarlos. Con su comportamiento, demuestran que eso de ser incisivas e incivos funciona solo de forma selectiva. Asumen que una persona está preparada o no por su apariencia o su forma de hablar y equiparan moralidad con origen. Pero no quieren aceptarlo.

Como dijo Marco Avilés, ‘’no es el color de piel (blancura) sino la forma violenta, racista, colonial de ejercer el poder’'; una estructura que sigue vigente, con la que muchas y muchos se sienten cómodos; aquella que se busca dejar de lado con el discurso trillado de que son las personas que la cuestionan quienes tienen una obsesión con estos ‘’temas’', que ellos y ellas son las racistas por hablar de racismo.

Es conveniente para quienes están y siempre han estado arriba que nada cambie, que no veamos clasismo donde, según ellos, no hay. Que nos mantengamos indiferentes porque gracias a aquella sumisión e indolencia es que la división de ‘’castas’', los indios, los blancos, la violencia contra las mujeres, quienes se merecen o no el poder, no son conceptos abstractos de hace siglos, sino que son formas de organización social que les sirve y que están más presentes que nunca.