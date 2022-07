El deber de responder, por Maritza Espinoza

Cuando un político se niega a responder a un periodista —sea el mismísimo presidente de la República o aquel olvidable congresista que, hace unos días, dijo que no daba una entrevista a Jaime Chincha porque no lanzaba “preguntas sino consignas”—, lo que está haciendo es demostrar un absoluto desprecio por la opinión del público (poco o mucho) que sigue a este periodista y a su medio.

Esos políticos parecen no haber entendido que los periodistas somos solo intermediarios entre ellos y la gente a la que llegamos. No estamos para agradarles con nuestras preguntas ni para ser el pasivo oyente de una perorata autobombística. ¡Ya quisieran!

Con esto no niego que pueda haber periodistas con agenda e, incluso, fines innobles —y su oyente, lector o televidente debe dilucidarlo—, pero una entrevista no es un favor de aquel que maneja una porción de poder, al periodista o al medio, sino el reconocimiento del derecho de la gente a oír explicaciones.

Repito: hay medios y periodistas con intereses nefastos y manifiestos (no es el caso de Chincha, respetable colega que recibe golpes de todos lados), pero eso no involucra ni ensucia a su público que, equivocado o no, está compuesto por una porción de la ciudadanía a la que nadie puede ignorar.

Eso es algo que, desgraciadamente, no entiende, por ejemplo, Pedro Castillo, que sigue esquivando preguntas impostergables como si es verdad o no que recibió 50 mil dólares de manos de Zamir Villaverde, o con qué autorización su cuñada fue a ofrecer obras de la mano con un contratista o si pueden las rondas campesinas violar derechos fundamentales.