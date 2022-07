Carta desde Madrid, por Mirko Lauer

Querido Mirko: Comprenderás que una disimulada alegría recorre las capitales europeas con la caída de Boris Johnson. Fue el último que se subió al carro del Brexit, en el 2016 porque se la olió que el referéndum iba en esa dirección.

Luego no dudó en apuñalar a su antecesora Theresa May y con ello liquidó el acuerdo ya finiquitado con la Unión Europea, para renegociar otro con resultado parecido al que llegó su predecesora; no logró que los europeos abandonen las dos líneas rojas que se habían planteado: que Irlanda del Norte no fuera una vía que perforara el libre mercado europeo y que las controversias las resuelva la Corte europea.

Johnson es carismático, sin duda, pero también mentiroso compulsivo, arrogante, prepotente y bufonesco por partes iguales. Tan devoto del estadista Churchill como del populista Trump. Inconsistente sin reparos a que lo obliga su innegable oportunismo. Narcisista sofisticado, tanto en su intimidad como en público, que puede citar a los poetas griegos en su lengua y al mismo tiempo comportarse como cualquier demagogo del tercer mundo.

La hipnosis del poder lo sedujo desde joven y a ella le dedicó todo su talento y su falta de escrúpulos.

El tema del Brexit le sirvió y lo utilizó una y otra vez, tratando con ello de desviar la atención sobre el escándalo de las fiestas en su residencia durante la pandemia, cuando todo el país estaba encerrado.

Y en el afán de satisfacer al ala más antieuropea de su partido, no se le ocurrió nada mejor que, a dos años de haber firmado el tratado de salida, enviar al Parlamento una ley que viola cláusulas del mismo.

Claro que los europeos parecen estar de vuelta de muchas historias con Johnson y el Brexit. Por lo pronto ya han visto que este se ha cargado tres primeros ministros, David Cameron, quien convocó el referéndum y lo perdió, Theresa May, traicionada por Johnson y ella ahora detrás de la caída de este.

Los que no creemos en estos populistas debemos alegrarnos de su caída, que sigue a la de Trump y de otros populistas europeos. Y debemos admirar a esos parlamentarios conservadores que han sido capaces de poner la salud de la nación británica por encima de sus pequeños cálculos o mezquinos intereses.

José Antonio García Belaunde