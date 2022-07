Thor: amor y trueno, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

El problema del Thor en las películas de Taika Waititi es que es otro comparado al resto de producciones de Marvel –decidido, sagaz, sensible–. Aquí de nuevo lo tenemos payaso, por momentos torpe, y hasta inconsciente del alcance de sus actos. El hijo de Asgaard se sumerge así en un nuevo homenaje a los ochentas (epidemia de estos años con Stranger Things o Cobra Kai) que divierte bastante y se sostiene en los buenos oficios de Natalie Portman como la Poderosa Thor y la entregada performance de Christian Bale como Gorr, el Carnicero de Dioses. Todo esto envuelto en tanta música de Guns ‘n Roses que pareciera un gigantesco y extenso video musical.

Algo más: Tessa Thompson tiene a su cargo otro personaje gay, completamente gay, pero parece que no habrá cacareos conservadores por el detalle de no haber un beso como en Eternals o Lightyear. Valquiria (Thompson) seduce besando manos de mujeres al estilo James Bond, rememora alcoholizada a una novia perdida y figura en los créditos como “Rey Valquiria”, nada menos. El guion de Waititi y Jennifer Kaytin Robinson desliza también bromas de doble sentido para los más mayores –”uno nunca olvida al primero”– y presenta una versión corrupta y hedonista de Zeus a cargo de Russell Crowe que es una delicia, sobre todo porque así nomás no se ve al cascarrabias Crowe reírse de sí mismo.

Thor: Amor y trueno presenta a la Dra. Jane Foster (Portman) padeciendo un cáncer de Etapa IV que recibe el llamado del martillo Mjolnir y se convierte gracias a su poder en la Poderosa Thor (no “Lady Thor”, como ella misma recalca), del cual dependerá de ahora en adelante para mantenerse con vida. Thor (Chris Hemsworth) volverá de una aventura con los Guardianes de la Galaxia para enfrentarse a Gorr cuando aparezca en la Tierra y secuestre unos niños.

Waititi acierta en varios frentes: cuestiona el género mismo de héroes con su humor patentado, cuestiona los roles de géneros, cuestiona la esencia misma del fanatismo religioso en sus primeros 10 minutos. ¿En serio los dioses nos quieren para sufrir y que encima les rindamos culto? Toma tu espada y desata tu guerra. El camino arcoíris hacia la guarida de Gorr, allí donde todo se vuelve en blanco y negro (secuencia heredada de Sin City) tiene múltiples interpretaciones.

Otro acierto es el de no hacer de la Poderosa Thor una compañera menor como Batichica o menos interesante –una Robin mujer. De igual a igual, Portman aporta elegancia, presencia, fortaleza a su rol. Thor: Amor y trueno mejora el panorama después de fiascos como Dr. Strange 2 o la soporífera serie Ms Marvel aunque no por mucho: su peor desacierto es tomar la ruta cobarde de deshacer decisiones sobre sus personajes. Los que hayan visto Stranger Things 4 o The Boys 3 sabrán entender.

Thor-presa. Natalie Portman como Poderosa Thor y Christian Bale como Gorr son lo mejor de Thor: Amor y trueno. Foto: difusión

Ficha