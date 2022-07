¿Blancos e indios? ¿Congreso para todos?, por Patricia Paniagua

La nefasta frase usada por la presidenta del Congreso de la República en un reciente discurso público, en el que su intención era “distinguir” y “enfatizar” sobre la inexistencia de una mirada divisionista del país por parte de este poder del Estado, es una buena ocasión para recordar por qué este Congreso es, precisamente, todo aquello que discursivamente, con torpeza, se empeñan en negar y que en contraposición afirman con contundencia con cada una de sus decisiones.

“Un Congreso para todos, blancos e indios (...)”, frase literal pronunciada por la titular del Legislativo, no es la primera y, quizás, tampoco sea la última que debamos escuchar en la que se encierre una enorme carga de racismo, clasismo y gamonalismo, que nace de una visión rancia y retrógrada de los tiempos de la colonia. Y no solo sus palabras, sino también sus modos han hablado, y de forma muy despectiva, de su prepotencia y de su desprecio por los valores en los que se sustenta toda democracia.

Pero no solo han sido estas manifestaciones, sino que a ellas se les han sumado las de otros miembros de este Congreso, que han aportado al pseudo “no divisionismo” del país, que pregona este poder del Estado. Expresiones profundamente discriminatorias, machistas, sexistas, misóginas, homofóbicas, xenófobas, etc. han tenido espacio en su repertorio y se han materializado en medidas aprobadas, mayoritariamente, por un Congreso empeñado no solo en dividir, aunque quieran negarlo con desfachatez, sino que también ha apostado, vilmente, por recortar derechos al gusto de sus intereses, prejuicios, creencias, etc.

Una aplanadora imparable que parte de plaza Bolívar parece arrasar, sobre la base de una agenda trazada, con aquello que durante muchos años ha costado construir en materia de reconocimiento de derechos. Esto con el aval silencioso de un Ejecutivo al que parece interesarle poco la defensa de nuestros derechos y que está centrado en la sobrevivencia y el deslinde de acusaciones.

Volviendo al Legislativo, muy lejos hemos estado de escuchar en este primer año discursos que evoquen al reconocimiento de la diversidad de nuestro pueblo, de la necesidad de avanzar en políticas de equidad, inclusión y tolerancia y de la urgencia de construir sobre la base de nuestras diferencias.

Cuánto han hecho falta discursos que evoquen al republicanismo como exaltación del respeto de la igualdad ante la ley, sin privilegio de ningún orden; del respeto irrestricto del marco constitucional, que debe prevalecer por encima de cualquier otra agenda; la transparencia de las decisiones de nuestras autoridades y de su sometimiento al escrutinio público, etc.

Cuánta falta ha hecho que se nos hable como lo que somos, ciudadanos y ciudadanas, sin ninguna división de por medio, y que con ello se nos reconozcan plenamente nuestros derechos y seamos, por supuesto, conscientes también de nuestros deberes. Cuánta falta ha hecho un Congreso que trabaje para todos los ciudadanos y ciudadanas de la República del Perú.