No confundir empatía con corrupción, por Augusto Álvarez Rodrich

El responsable político de esto es el Sr. Castillo. Reportero secuestrado Eduardo Quispe.

Un secuestro que no sé si es secuestro. Aníbal Torres.

Ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y armadas brindaran la misma seguridad de los ronderos en todo el país. Aníbal Torres.

Lamentamos profundamente estas declaraciones que desvirtúan la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la nación. Comando Conjunto de las FFAA.

Disculpen, combatientes, las frases expresadas por un tipo que no merece el cargo de premier. Para él, la vida de ustedes NO vale nada. Exjefe del Comando Conjunto de la FFAA César Astudillo.

No es una obra de infraestructura que requiera el permiso del MTC. Ministro de Defensa, José Luis Gavidia, sobre el helipuerto construido en la casa chotana de los padres de Castillo.

Una ciudadana que trata de canalizar necesidades de la población. No confundir empatía con corrupción. Ministro Alejandro Salas sobre las obras ofrecidas por la cuñada/hija de Castillo vestida con chaleco de la contratista.

Yo veo a la hermana de la primera dama gestionando obras para su pueblo. Siempre les digo a los congresistas que vayan a ver qué necesita su población. José Luis Gavidia.

Bueno, yo creo que existe, hay, hay un tema demoledor, no es nuevo. Yo creo que… yo me voy a evitar decir lo que las cosas se tienen que encaminar y se tienen que esclarecer en su momento. Pero es importante de que, más allá de estas cosas, que al final la verdad va a premiar, entender de que yo estoy acá por el Perú, no he venido, en todo caso, hacer de una forma u otra, dar alguna muestra de corrupción, y eso estoy totalmente seguro, a mí no me van a encontrar por más que se busquen, temas así que son históricos del Perú, hoy día se vienen investigaciones de todo tipo, que lo sigan haciendo, vamos a dar nosotros el pecho. Pedro Castillo sobre la última denuncia.

Vamos a seguir la misma línea de la investigación iniciada por el Dr. Pablo Sánchez. Nueva fiscal Patricia Benavides sobre la investigación a Castillo.

Hay un acoso político contra el presidente que nunca en la historia se ha visto. Congresista Edgar Tello.

Castillo resultó ser un corrupto, un ignorante e inepto. Alonso Alegría.

