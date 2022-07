Menos distritos, más ciudad, por Santiago Dammert

En estos días ha vuelto a emerger en el debate público la necesidad de una reforma a la fragmentada gobernanza de Lima metropolitana. Como sabemos, la ciudad está dividida en 43 distritos. Desde esta columna ya me he pronunciado a favor de una reforma integral que reduzca la cantidad de jurisdicciones en nuestra capital, pero me parece importante reiterar algunos argumentos.

Es sumamente ineficiente contar con 43 administraciones distritales, ya que afecta la capacidad de planificación, de gestión y de ejecución del presupuesto. ¿De qué nos sirve tener 43 serenazgos, unidades de logística u oficinas de comunicación? Tener menos distritos generaría eficiencias en la prestación de servicios al ciudadano, y además generaría un inmenso ahorro al Estado, pudiéndose invertir el monto en obras en vez de usarse en gasto corriente.

La fragmentación profundiza las diferencias sociales y fomenta la creación de “guetos” urbanos. Tenemos unos distritos muy ricos y otros muy pobres, y es imposible redistribuir los ingresos para generar obras con mayor impacto. No es justo que algunos distritos gasten miles de soles en plantar flores (un gasto inútil en un desierto) cuando hay otros que no tienen presupuesto para construir veredas. Una gobernanza menos atomizada reduciría la desigualdad, con inversiones enfocadas en necesidades más urgentes.

Nuestra gobernanza actual complica sobremanera el diseño y construcción de obras integrales. Por ejemplo, se vuelve imposible remodelar una plaza o calle ubicada en la intersección de dos distritos. Recordemos que la ciudad no termina donde acaba un distrito y empieza otro; como resultado existen muchos ejemplos de óvalos abandonados o ciclovías a medio terminar que acaban en el límite distrital. Si queremos una mejor ciudad, es crucial mirar más allá de nuestro distrito, y atender la urgente agenda urbana que enfrentamos como limeños.