Magnicidio en Japón

Abe Shinzo fue ultimado a balazos por un exmarino que dijo no estar de acuerdo con su política. Dotado de un arma hechiza, le propinó dos balazos. Uno de ellos no dio en el blanco y el otro lo alcanzó en el pecho. Se trata de un magnicidio, pese a que el alto funcionario ya no ejercía ningún cargo. Sin embargo, era una de las figuras más influyentes de la política del Japón y responsable de haber abierto su país al mundo occidental, del que se declaraba aliado.

Shinzo ha muerto en un país donde las armas de fuego están prohibidas y que tiene muy baja tasa de criminalidad. El asesino había preparado un artefacto mortal que pudo camuflar durante una presentación política a escasos días del proceso electoral en el país nipón.

Mientras dirigía un mensaje, Shinzo fue baleado ante los ojos asombrados de los asistentes y la televisión en vivo. Fue llevado al hospital y ahí declararon su fallecimiento.

El mundo entero se detuvo un momento cuando este hecho tuvo lugar. Líder mundial que recolocó a Japón en los escenarios globales, se le reconoce sus dotes de estadista. Fue una figura de la derecha japonesa que logró renovar su alianza comercial con Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump y hacerle frente común a la enorme competencia de China.

Su plan económico conocido como “abenomics” impulsó nuevamente la gran industria a cifras favorables de crecimiento y con el despliegue de su política internacional devolvió a Japón a su lugar entre los países más desarrollados del planeta.

Durante su mandato como primer ministro –que duró casi 10 años– visitó el Perú en varias ocasiones, en el periodo del expresidente Ollanta Humala y con ocasión del Apep, bajo el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Buen amigo de América Latina, resulta muy penoso el trágico fin que le aguardaba en su propio país y en plena campaña electoral.

Los crímenes políticos como el que cegó la vida de Shinzo Abe nos colocan como sociedad global ante la evidencia del deterioro de las condiciones en las que se realizan actividades propias de la democracia. Mítines de campaña que corren peligro de convertirse en escenarios de crímenes y actos políticos que son generadores de violencia extrema nos deben obligar a nuevos pactos con la sociedad, para recuperar el espacio público y garantizar su supervivencia y la seguridad del entorno.