De Amber a Melissa, por Lucia Solis

“El show (…) buscó (…) erosionar su imagen pública, impedirle conseguir trabajo futuro, mostrarla como una mentirosa. Como sabemos, hay víctimas tan moralmente juzgadas que nunca van a poder conseguir ni justicia, ni reparación’'. Así describió para Revista Anfibia la periodista argentina Vanina Escales la situación que tuvo que enfrentar Amber Heard tras ser dinamitada mediáticamente en medio del juicio que le entabló Johnny Depp. Lo vimos entonces y, ahora, lo vemos con Melissa Paredes.

Aunque los motivos de su separación del futbolista Rodrigo Cuba y los desacuerdos legales que esta ha traído son (o deberían ser) aspectos privados, la forma en que se continúa retratando esta disputa de cara a la audiencia sí amerita abrir una conversación sobre la manera en que las acciones de ciertas mujeres son percibidas y condenadas en el espacio mediático. Porque con Paredes no hubo contemplación. No le sucedió como a Aldo Miyashiro, quien tras pasar por un episodio similar regresó a su programa a las pocas semanas y tras una pausa de reflexión, sino que fue despedida del espacio que conducía por no estar en sintonía con la imagen familiar que los productores buscaban dar.

Pero la llegada a esta situación no fue súbita. El señalamiento empezó tras el ampay de la modelo junto a Anthony Aranda que, lejos de tratarse como una infidelidad más en el show bussiness peruano tal como ha sucedido con tantos futbolistas, conductores, cantantes y periodistas varones, se convirtió en un ataque moral y misógino contra Paredes por parte de personajes como Magaly Medina, la misma que condena abiertamente el machismo, pero ha construido una carrera a base de atacar a otras mujeres por su vida sentimental, sexual o por su aspecto físico. La imagen pública de Melissa Paredes quedó destruida. A partir de ahí, cualquier acción suya ha sido usada en su contra.

Durante el juicio que le interpuso Johnny Depp por difamación, cada movimiento de Amber Heard fue escrutado. Si se reía era porque no se tomaba el proceso en serio o, si en cambio, se mostraba triste o sollozante, lo estaba fingiendo. No había matices. La actriz ya había sido sentenciada sin necesidad de deliveración ni veredicto. Algo así como lo que le sucedió a la modelo peruana al día siguiente del ampay. Si aceptaba que había sido infiel, era una traidora; si lo negaba, una mentirosa.

El asunto se fue complicando los siete meses siguientes y ahora está involucrada una menor de edad. La disputa por los términos de la tenencia compartida entre Paredes y Cuba escaló al punto en el que ahora existen dos acusaciones: una por extorsión contra ella y la otra por afectación a la indemnidad sexual contra el futbolista. Sobre esta última hemos visto el respaldo de varias figuras del espectáculo, mientras que de la primera ya hay casi un consenso respecto a la culpabilidad de Paredes.

Melissa Paredes y Amber Heard pueden parecer dos figuras distantes, pero el ataque mediático que ambas reciben tiene el mismo origen: la misoginia y la espectacularización de la violencia. Una persona; específicamente, una mujer, no tiene que ser ‘’buena’' ante los ojos del público ni sus conductas ajustarse a las nuestras para que, como mínimo, se le trate como a un ser humano. Cuando leamos, cuando retuiteemos, cuando compartamos, pensemos que las consecuencias del tratamiento recibido por la modelo peruana excede la superficialidad de la farándula pues legitima las violencias que tantas otras mujeres reciben por no encajar en el arquetipo que se espera de ellas.