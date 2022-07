Urge atención a niñez migrante, por Verónica Valdivieso

Verónica Valdivieso, Directora País de Save the Children

El arribo al Perú en los últimos años de miles de niños, niñas y adolescentes venezolanos, muchas veces no acompañados de sus padres, pone a prueba la capacidad del Estado para brindar a los recién llegados las condiciones que requieren para desarrollar una vida digna, en la que se respeten sus derechos fundamentales.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las niñas y niños venezolanos en el proceso de migración?

El tiempo que toma desde Venezuela al Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) en Tumbes podría llegar a 30 días, según el estudio de Save the Children y Equilibrium, “Niñez migrante y educación: Acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes venezolanos en Lima y La Libertad”. Lima, 2022. Además, viajan con limitados presupuestos, sin información adecuada ni documentos para ingresar a los países que forman parte de su ruta migratoria. Por ello, muchos tratan de ingresar por vías irregulares a cambio de pagos, lo cual no les garantiza medios de transporte ni la alimentación y los expone a peligros como robos, estafas, extorsiones, asalto físico y acoso sexual.

Los y las niñas no acompañadas que intentan ingresar al país muchas veces no portan la autorización de sus padres o representante legal. Aun cuando Migraciones dispone que se les brinde una calidad migratoria especial para permitir su ingreso al país y que se les ponga a disposición del MIMP hasta que se determine su permanencia o salida del territorio, el desconocimiento de algunos funcionarios hace que no se tomen estas medidas de protección. Por ello, es prioritario establecer un procedimiento que priorice el acogimiento familiar de los menores no acompañados a fin de evitar que estén fuera del sistema.

La regularización documentaria afecta el acceso a otros derechos, entre ellos a la salud pública, debido a que el Seguro Integral de Salud (SIS) exige como único documento de identidad el carné de extranjería para mayores de cinco años. El acceso a la educación también requiere de documentos, aun cuando se estableció la opción de aplicar una prueba de ubicación para determinar a qué grado deben ser asignados los niños y niñas sin certificados de estudios.

Desde nuestra campaña #Hablemosdemigración, invocamos al Estado peruano a implementar, de manera urgente, mecanismos que faciliten la integración de niñas, niños y adolescentes a la sociedad peruana, con pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Informar sobre los procesos, cronogramas, requisitos y derechos a los que pueden acceder ayudaría mucho a aliviar la situación de miles de personas, en particular de la niñez que sufre las consecuencias de una situación inédita en sus vidas.