Autoridades y sociedad civil

Eduardo Ugarte

Periodista

El pasado 29, la demolición de una casa en la calle La Recoleta, provocó que la Dirección Desconcentrada de Cultura, Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa, Policía, Serenazgo, periodistas y ciudadanos, acudieran ante posible daño al patrimonio, como se acostumbra hacer en días feriados, pero, los propietarios del bien contaban con los permisos pertinentes.

No fue inútil la concurrencia, pues las entidades responsables de la conservación del patrimonio, la prensa y la sociedad civil acudieron en su defensa; aunque no sucedió lo mismo dos días después, cuando en la misma calle se demolió otra casa, posiblemente, también con licencia.

La preocupación fue porque la calle La Recoleta, desde el Puente Bolognesi hasta el templo recoleto, es Ambiente Urbano Monumental, por R. S. 2900 – 72, así como un espacio con patrimonio arquitectónico característico, definido por fachadas y alturas, y obligado en cualquier cambio a respetar el marco circundante, aspecto que la Comisión Calificadora debe tomar muy en cuenta, pues esta preocupación no solo es por las fachadas vecinas de la calle en sí, sino por todo el entorno, y por las que den al río, vistas desde la otra ribera, más aún si consideramos que el informe oficial de la Unesco del 2008, y que cita la O. M. 739, dice “…que es imperativo acometer cuando antes, la tarea de proteger y valorizar las fachadas, entre las que destacan las Fachadas Oeste y Este de las riberas del Chili, vistas desde el puente Grau y Bolognesi…”.