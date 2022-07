Los precios continúan subiendo, ¿Qué hacer?

Patricio Quintanilla Paulet

Rector de La Salle

El viernes 1 de julio, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que es la medición de la inflación en el país y ha mostrado cifras altas, tanto en el mes de junio con 1.19% y la tasa anual, para el periodo de julio 2021 a junio 2022, con 8.81%, la más alta en el último cuarto de siglo.

¿Qué subió?

• Transporte. Según la información publicada, el mayor incremento se dio en este rubro, por el aumento de precios en las tarifas de transporte urbano, interurbano y aéreo, consecuencia de los precios de los combustibles, particularmente el diesel. Hace tres meses se eliminó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los combustibles, exoneración que terminó el 30 de junio , porque no tuvo un impacto significativo en los precios de mercado, pero sí redujo los ingresos fiscales. En un análisis beneficio-costo no era conveniente.

• Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. Es el segundo rubro en aumento de precios, por una suba en muchos de los productos especialmente los derivados de gallina como huevos y carne de esta ave, en sus diferentes cortes, consecuencia del precio internacional del maíz, principal insumo de su alimento.

PUEDES VER: El próximo presidente

Otros productos fueron las frutas, especialmente aquellas que están fuera de estación, cuya oferta es significativamente menor.

• Restaurantes y Hoteles. Se debe al mayor precio de los alimentos que impacta en los productos preparados que expenden estas empresas. Un factor adicional es una mayor demanda, por afluencia de público al estar teniendo menores precauciones por la pandemia.

La causa

Reiteradamente se indica que la causa es la escasez mundial de productos, específicamente petróleo y alimentos el conflicto bélico en Europa del Este, que ha cerrado fronteras comerciales, afectando el abastecimiento mundial.

Una clara demostración de ello es que la inflación en muchos países vecinos, según información a mayo 2022, es superior a la del Perú, como es el caso de Chile, Colombia, Estados Unidos entre otros.

¿Qué se puede hacer?

Lamentablemente no mucho, porque es un problema internacional, excepto las medidas monetarias del Banco Central de Reserva del Perú, al modificar la tasa de interés de referencia, al igual como lo hacen otros países.

Con la intención de mitigar la suba de precios de los alimentos, el Poder Ejecutivo dispuso la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) de los alimentos , que tuvo un efecto diferente en los proveedores; en el caso de las empresas formales se apreció una relativa reducción, pero en el caso de las ferias y negocios informales, prácticamente no tuvo impacto, porque simplemente no pagan IGV, por lo que no cambió nada con su eliminación y los segmentos vulnerables de la población, se abastecen de este tipo de comercios. Por esta razón, las autoridades han decidido no ampliar la exoneración, a su vencimiento, que es a fines de julio.

Una alternativa más eficiente es un subsidio focalizado hacia los segmentos de menores ingresos de la población, aliviando la difícil situación que están pasando, en lugar de medidas generales, que impactan a todos y no solamente a los más necesitados.