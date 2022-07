El próximo presidente

Federico Rosado

Docente

Tarde o temprano Pedro Castillo caerá. ¿Llegará al 28 de julio?

Habrá un panorama parecido al que vivimos los años 2000 (Paniagua) y 2020 (Sagasti). Ambos fueron primeros mandatarios transitorios con un fin: convocar a elecciones. Si eso ocurre, estos podrían ser los postulantes; en orden alfabético.

César Acuña. De hecho, que se presentará, dado que es dueño de su partido político (APP) . Escasas probabilidades. Desgastado y eso lo recogerá en las siguientes elecciones municipales y regionales. Otra vez pierde.

Francisco Sagasti. Es una carta de reciente gestión, cuyo resultado no fue ni bueno ni malo; y eso es mucho decir en el Perú. Entre él y Julio Guzmán, el otro candidato de los moraditos, tiene las de ganar. Favorito.

Hernando De Soto. No pinta, no aparece. Resultó siendo un fantasma político , con una intrascendencia notable. Encima no tiene partido político. Condenado a ser un asesor o ubicuo asistente a cenas de la alta alcurnia. No pasa nada.

Keiko Fujimori. No hay elección en el Perú sin ella. Ha intervenido en 6 elecciones presidenciales: tres primeras vueltas y tres segundas. Y siempre perdió. En la lógica de las apuestas: gana paga 1000, pierde paga 0.0001.

Rafael López. Su futuro dependerá de si gana o pierde la alcaldía de Lima. Si vence, su gestión será brevísima, sin casi nada que exhibir. Si es derrotado, eso lo afectará electoralmente. Le conviene que Castillo no sea desaforado.

Roberto Chiabra. Ha sido retirado de la escena política, como si estuviera guardándose para la lid presidencial. Es la carta de los grandes empresarios. Una especie de Bolsonaro peruano . Buscar representar a la centroderecha.

Quedan en el misterio las candidaturas de Acción Popular, Perú Libre y la Izquierda: los más dañados en reciente historia peruana.