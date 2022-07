Blindaje en el Congreso

Con los votos de Guido Bellido y de Waldemar Cerrón, ambos rostros visibles del cerronismo, que se sumaron a los congresistas de la oposición, la Comisión Permanente, ayer, selló la impunidad de Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Ramírez en la investigación que se les seguía por su intervención en los sucesos de noviembre del 2020, que desencadenaron la muerte de Inti y Bryan y casi 80 heridos.

Este blindaje parece la ratificación de la popular frase “otorongo no come otorongo”, aunque habría que agregarle que debe tratarse de un otorongo ambiguo, porque cuando se trata de otras trincheras políticas que no son afines, allí sí se cumple al extremo, con el rigor y el estricto mandato de la ley. Solo basta ver que con esos 22 votos que excusaron a Merino y compañía, se aprobó la procedencia de la acusación constitucional contra Dina Boluarte.

Tras este episodio, se abre la oportunidad en los tribunales internacionales de demandar justicia para las víctimas de los excesos policiales. Los ahora protectores de Merino provienen de las filas de partidos políticos que en plenos sucesos de agitación política, que provocó además la caída de Martín Vizcarra, la asunción de facto de Merino y su destitución por presión popular, hasta la designación de Francisco Sagasti, se pronunciaron contra Merino y en defensa de los jóvenes caídos en defensa de la democracia.

César Acuña, jefe de APP, decía el 14 de noviembre del 2020: “Condeno los actos represivos que han causado la muerte de un joven de 25 años en la marcha de protesta contra el gobierno. Mis condolencias a su familia y mi enérgico pedido de la renuncia de Manuel Merino y su gabinete ministerial. El Congreso debe elegir a un nuevo presidente”. Por su partido político, defendieron el blindaje los congresistas Salhuana, Chiabra y María Acuña.

Keiko Fujimori, el 15 de noviembre posteaba: “Lamento profundamente que dos jóvenes hayan perdido la vida por esta crisis política. La situación es insostenible. Si el presidente Merino no renuncia, debe ser censurado hoy mismo. Fuerza Popular apoyará la convocatoria inmediata del pleno del Congreso”. Ayer, Moyano, Aguinaga, Ventura, Bustamante y Juárez, de Fuerza Popular, votaron a favor del blindaje, la obstrucción de la justicia y la impunidad. La coherencia política también es un bien escaso en el Congreso.