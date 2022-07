Peruanita bonita, por René Gastelumendi

Yo crecí escuchando a mi madre hablar mal de mi padre y a mi padre hablar mal de mi madre. Lo mismo ocurrió con tu madre y sus padres. Nada de eso queremos para ti, hija linda, peruanita bonita. Tus padres ya no se aman, pero se quieren mucho y son amigos. Se quieren tanto que entienden que lo más parecido a la felicidad o a la paz puede llegar liberando, soltando, dejando ir.

Nos duele el alma de nostalgia, nos salen algunas lágrimas viendo tu foto tan bien vestidita por tu mami para salir a almorzar en ese eterno domingo. Así tú nos tendrás siempre contigo, sin forzar un adiós ni un camino entre cadenas amargas por no tener los cojones de ver el horizonte allí donde otros ven un fracaso desde su fracaso. Ambos para ti, pendientes de ti, con todo lo vivido juntos para ti y con todo lo que nos queda por vivir, todito para ti.

Sin dejar de lado nuestros propios caminos y el tuyo, desde el cual, en cualquier momento, cuando te dé la gana, podrás voltear, caerte, detenerte, levantarte y allí estaremos los dos con nuestra música. ¡Qué maravilla, qué alivio bendito! Poder mantener las fotos de lo que fuimos y no desmantelar lo que queda en nuestros corazones que tú has unido para siempre.

Nos escucharás conversar, discutir un poco, sí, pero nunca lejos de ti, porque tú nos unes, hija querida: lo más lindo que nos ha pasado en la vida. Mira, observa, respira, reflexiona sobre las fotos que tenemos juntos que siguen pegadas a las paredes de esta casa. Vendrán otras imágenes, otras experiencias y nosotros, tus padres, nos podremos mirar a la cara sabiendo que lo estamos haciendo bien y que podemos ser amigos porque nos seguimos queriendo mucho.

No solo por ti, sino queriendo mucho, a secas, porque una separación no debe ser una guerra, porque una separación también puede ser querer mucho. Que tu madre recoja sus cosas de lo que fue nuestro cuarto, que se lleve sus cuadros, sus libros, sus apuntes peruanos, no significa que no fueron puestos donde estaban puestos, no significa que no hayamos vivido lo que vivimos, no significa que tu hogar ya no existe, sino todo lo contrario.

Mientras tú procesas y creces, yo aquí sigo haciendo periodismo en serio, feliz, disfrutando tu presencia en tu patria, desempleado de las corporaciones por tratar de hacer bien mi trabajo, mira tú, paradojas de la vida con felicitaciones muertas. Lo que es yo, hijita de mi alma, peruanita bonita, aquí seguiré hasta que mi país, el mismo que el tuyo, me bote o me siga acogiendo, y ojalá pueda estar de tu sueño en la red –como dice Benedetti– esperando tus ojos y mirándote.