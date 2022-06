Roe vs. Wade: retroceder 50 años, por Lucia Solis

La derogación del fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos es una prueba (más) de que ningún derecho conquistado para las mujeres está totalmente garantizado. No mientras los puestos de decisión desde donde se crean leyes o se hace ‘’justicia’' sigan tomados y formados a su conveniencia por conservadores; una definición que, a esta altura, es casi un eufemismo para no decir misóginos, machistas y odiantes.

La resolución dada en 1973 que reconocía la autonomía de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y que fue anulado por cuatro hombres y una mujer nominada para el cargo por Donald Trump, declaró inconstitucional una ley en Texas que prohibía el aborto libre y reconoció que la interrupción del embarazo era decisión única de cada persona con capacidad de gestar. Se trata de un fallo histórico que generó la anulación de decenas de restricciones contra el aborto a nivel estatal y federal; y que eliminó la penalización a mujeres que optaban por este procedimiento. Pero, ahora, todo eso se ha esfumado.

Tras la revocación de Roe el pasado 24 de junio, el aborto no queda totalmente prohibido pero sí le da la potestad a cada Estado a legislar sobre él. Como era de esperarse, ya hay varios que han comenzado a restringir este derecho de las mujeres y diversidades sexo genéricas. Hablamos de un atraso trágico en el país más ‘’avanzado’' del mundo que puede traer consecuencias muy peligrosas para el resto de naciones de América.

En Colombia, el Gobierno del presidente saliente, el derechista Ivan Duque, ya pidió la anulación del fallo que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en febrero de este año. Quienes militaron en contra del derecho humano a abortar se sienten ahora respaldados por el actuar de un país en el que el uso indiscriminado de armas está más protegido que las vidas de mujeres y disidencias. De hecho, líderes y lideresas regionales ya comenzaron a aplaudir este fallo como un gran logro en ‘’defensa de la vida’'. Pero es mentira. Nunca se trató de eso, sino de establecer un control. Ese es el real y aterrador trasfondo de la derogación de esta decisión: las mujeres no tienen más la última palabra sobre sus cuerpos.

Pero, ¿de qué vida hablan? Aman la vida pero justifican los tiroteos masivos en las escuelas. Aman la vida pero no creen en el derecho de las personas LGTBIQ+ de crecer, amar y existir sin violencias. Aman la vida pero se oponen a la eutanasia y a la decisión de personas que solo desean tenerla si es dignamente. Aman la vida pero no la de las y los migrantes que deben cruzar fronteras para sobrevivir ni la de los y las niñas que retienen en los centros del ICE. Aman la vida pero no creen que valga la pena vivirla con salud universal para todas y todos. Aman la vida pero no les importa que miles de mujeres y diversidades sexo genéricas la arriesguen por ejercer un derecho que hoy ellos les niegan.

Con la decisión de anular Roe vs Wade la conversación pública sobre el aborto puede volver a donde inició; es decir, marcar un salto 50 años hacia atrás que solo pudo ser superado gracias a la movilización de los feminismos. Y aunque la tendencia en América del Sur, de forma general, es a la inversa y cada vez más países reconocen el derecho al aborto, sería ingenuo pensar que lo ocurrido en el norte no puede impactar negativamente a cualquier esfuerzo para la despenalización o legalización en lugares como Perú, en donde grupos mal llamados ‘’pro vida’' tienen aliados, aliadas y hasta representantes en instituciones como el Congreso.

Es necesaria la vigilancia y la reestructuración de estrategias en los feminismos. Pasar del ritual a la acción porque los espacios de poder y de toma de decisiones siguen dominados por personas con los mismos – o peores- pensamientos que aquellos que empujaron a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos a arrebatarles derechos mujeres y disidencias.