Vivir en comunidad

Eduardo Ugarte

Periodista

Hoy, entre otras sobre el FBC Melgar, las conversaciones serán sobre el inicio del retiro con grúas de vehículos estacionados en zonas prohibidas del Centro Histórico, y al aumento de contagios por ómicron, causante de la Covid-19, consecuencia en ambos de la desobediencia ciudadana. En el primer caso incumplir una norma municipal y, en el segundo, por haber descuidado las recomendaciones para evitar el contagio.

La mala experiencia con las grúas en la gestión municipal anterior trae dudas en su retorno. Sin embargo, esta vez no será por comisión, sino por pago único mensual y el traslado de vehículos se hará con el apoyo de la policía , que además aplicará la multa. Solo serán dos grúas las que tratarán de educar al ciudadano infractor, y está pendiente la ampliación de zonas azules, pero, desde cualquier punto de vista, esta medida es necesaria para reforzar el plaqueo y seguir reduciendo la contaminación vehicular del Centro en favor de la salud de los que todavía lo habitan y de los que en él trabajan o lo transitan.

El aumento de contagios por dos linajes de ómicron, BA.4 y BA. 5 -que llegan a cerca de 300 en nuestra ciudad, con 57 hospitalizados-, tiene en común en la mayoría el no estar vacunados: no haber hecho caso a la OMS en que “ las vacunas protegen frente a la enfermedad ‘grave’ y la ‘muerte’ en todas las variantes del coronavirus ”; aparte de no respetar la distancia social, el uso de mascarilla y la no asistencia a reuniones en lugares cerrados o tomar vehículos sin ventilación ni control en el número de pasajeros.