Tiene que doler

Federico Rosado

Docente

Hoy se cumplen 13 días del 13 de junio de 2022, fecha que seguramente recordaremos por los siglos de los siglos.

Recuerdo a un joven deportista que cuando perdía era un caldero hirviente, cuyas víctimas eran los primeros que se acercaban a consolarlo. Siempre que sucede esto, que alguien es derrotado, se hace una pregunta innecesariamente necia: ¿qué pasó?

Recuerdo también que vi varias veces al deportista vencido, y siempre era lo mismo: intratable, efervescente, irritado.

Al preguntarle a un experimentado entrenador, me respondió tajante: ¿y qué quieres, que le llegue perder? Si a los peruanos no nos ha dolido que la selección peruana de fútbol no se haya clasificado al mundial de Cátar, es que no somos peruanos.

Y peor, si hemos sentido gozo o placer. ¿Qué sintieron los peruanos cuando perdimos la guerra con Chile? ¿O cuándo en muchos pueblos de la sierra se perdía ante el terrorismo?

¿Cuándo somos vencidos por elegir por el mal menor y nada menos que a un presidente de la república? Cuando el Perú pierde, perdemos todos. No es una frase. Es la verdad.

Somos un país que se acostumbró a la derrota, que no la siente, que no le interesa. Sí pues, nos ganaron otra vez.

Y siempre será así, que es lo peor; porque como no sentimos dolor, el Perú continuará hundiéndose, autodestruyéndose. Deberíamos haber gritado, llorado, maldecido por la eliminación; pena, cólera, tristeza.

Inmediatamente, ya habríamos comenzado a planificar para la próxima… Pero no somos así. Ni cuando sacamos mala nota, no logramos un proyecto, no sale mal algo.

En fin, somos esos peruanos que ya nada nos duele.