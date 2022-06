Caer o no caer, esa es la cuestión, por Augusto Álvarez Rodrich

La pregunta más recurrente al llegar al primer año del gobierno de Pedro Castillo es si podrá durar cuatro aniversarios más en palacio. Esta columna cree que, por sus propios errores, tan grotescos como clamorosos, esta presidencia se caerá bastante antes de eso.

No es la opinión frecuente entre los del oficio azaroso de entender y proyectar la política peruana, con un argumento que no es deleznable: si Castillo no cayó en unos desastrosos once meses, será muy difícil que caiga, y el país llegará al 2026, aunque hecho jirones, pero con él en la presidencia.

En la política peruana todo, absolutamente todo, puede pasar. Y pueden aparecer nuevos factores, súbitos e imprevistos, que cambien el futuro. Además, uno siempre puede errar.

Este espacio cree que lo mejor para el Perú es que Castillo se vaya cuanto antes, pero intentando no proyectar lo que uno quiere que pase (whisful thinking), esta columna prevé que su presidencia no terminará el mandato de un lustro y caerá más temprano que tarde.

Discrepa, así, de quienes creen que el desmadre de los primeros 11 meses se puede repetir durante los 49 que faltan porque el deterioro de las condiciones generales del país –políticas, morales, pero, principalmente, económicas– harán que esta presidencia colapse, aunque algunos en el Congreso la quieran hacer durar, como sea, solo para satisfacer objetivos subalternos.

Este Congreso es cómplice de la degradación en marcha en el país porque canjeó el control político por el bolsillo de muchos de sus integrantes, pero ni eso podrá detener la indignación ciudadana contra el gobierno de Castillo.

Primero, por la erosión de la economía de las familias; segundo, porque eso elevará la intolerancia a la corrupción desenfrenada y pirañita de hoy; y, tercero, porque este presidente es torpe y no tiene capacidad de reacción.

Ese desenlace podría cambiar si Castillo hiciera todo lo contrario a lo que hizo durante los primeros once meses: rodearse de gente capaz y honesta, con un nuevo gabinete. Si usted cree que eso es posible, esto puede durar. De lo contrario –como prevé esta columna–, esta presidencia absurda se caerá, siendo lo único en duda cuándo y cómo será eso, pero de que sea cae, se cae, y más temprano que tarde.

