La caravana ministerial, por Mirko Lauer

El descubrimiento de que los Consejos de Ministros Descentralizados son festivales de promesas a la población local ha levantado muchas cejas. La sospecha es que estos actos de turismo político son una campaña electoral disfrazada de gabinete nómade. Campaña ineficaz, empero, puesto que se trata de reuniones que se realizan prácticamente a puerta cerrada.

A nadie se le ocurre que con su altísima desaprobación en las encuestas Pedro Castillo tenga ganas de fletar una nave oficialista para las elecciones de octubre próximo. Pero el partido de profesores inspirado por el Movadef no despega, ni lo hará a tiempo para competir. El sacha oficialista Perú Libre-Cerrón le comerá el queso por los bordes.

¿Entonces para qué, electoralmente hablando, los CMD? Castillo siempre puede realizar un baile que termine dando la impresión que muchos ganadores llegaron porque el presidente los respaldó. Aunque lo mismo podría decirse también sobre muchos candidatos perdedores. Buscar a Castillo o huir de él será un decisivo parteaguas.

Pero quizás Castillo no arrea su gabinete al campo en pos de votos, sino de tranquilidad. Cada hora pasada fuera de la capital debe parecerle un bucólico alivio. Quizás busca perfilar una provincia con menos problemas, y menos conflictos. Algo así como el presidente encerradito con el pueblo, sin ciudadanos que molesten, o periodistas que hagan la vida imposible.

¿Y las promesas? Si no las vemos como ganchos electorales, entonces debemos entenderlas como regalos del mandatario, obsequios que no cuestan nada, pues de todas maneras no se van a cumplir. También podemos pensar que sus CMD son simplemente una réplica de la pasada campaña electoral, cuando aún no había asomado el fustán.

¿Qué piensan los ministros? Los tres o cuatro más eficientes deben estar sintiendo que es una perdedera de tiempo. Para otros debe ser una brillante oportunidad para dar la impresión de que están haciendo algo. En las localidades visitadas los más ingenuos pueden estar pensando que finalmente les llegó la hora.

Hubo un tiempo en que Castillo armaba pequeñas reuniones en lugares remotos para despacharse en los temas más cercanos a su corazón. Pero luego ha convertido esas antiguas pascanas en un itinerario burocrático. ¿Le ha rendido políticamente? En verdad no. Solo le ha dado la imagen de un permanente prófugo de Palacio.