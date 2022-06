Obsesión antigay, por Maritza Espinoza

Nunca deja de sorprendernos, a quienes observamos desde el balcón del escepticismo religioso, esa obsesión de algunos cristianos –entre ellos, varios de nuestros políticos de ultraderecha– con la vida genital de los gays, algo que se pone en evidencia no solo en todos sus intentos de proscribir el enfoque de género en la educación u oponerse a cualquier avance en los derechos LGTBI, sino como ocurrió hace unos días con una película de dibujos animados, en alzar el grito al cielo por la más inocente alusión al tema homosexual.

Lo curioso es que, como último justificativo de su fijación cuasi psiquiátrica, suelen terminar dando argumentos de índole religiosa, aferrándose a algunos dispersos versículos de la Biblia donde, en efecto, se condena la sodomía, pero jamás explican por qué, si la homosexualidad es un delito tan grave, no está presente entre los mandamientos de la ley mosaica.

Por otro lado, también sorprende que, al tiempo que predican el amor al prójimo, se conviertan en los “delatores premiados” de la conducta sexual ajena, como si su Dios necesitara un servicio de espionaje para saber quién obra correctamente.

Si tu vecino quiere cometer el “pecado” de sodomía (en el caso no probado de que sea una depravación), ¿no es asunto suyo con la divinidad? ¿Por qué inmiscuirse en lo que no te compete? ¿Acaso no dice la Biblia que, en el juicio final, cada uno (individualmente) responderá por sus actos?