Las Bambas: China locuta, ¿causa finita?, por Augusto Álvarez Rodrich

De modo claro y directo, infrecuente en la diplomacia y bienvenido en el periodismo, el embajador de la República Popular China acaba de fijar la posición de Las Bambas en el conflicto con las comunidades:

“No está dispuesta a dar más dinero a las comunidades”, anunció Liang Yu en Gestión, que acaba de perder a su director, el estupendo periodista y mejor persona que fue en vida Julio Lira.

La declaración ocurre cuando el conflicto con las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Chila, Choaquere y Chuicuni ha ingresado a una fase de ‘tregua’ por un mes que le permitió a la empresa reanudar actividades tras 55 días de paralización en los que se invadieron sus terrenos.

Durante el conflicto, fue evidente el poco interés del gobierno por resolver la paralización, con una posición del entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios –un protegido de Vladimir Cerrón–, que no ocultaba el interés no solo por alargarla, sino, incluso, por azuzarla, como sucede en muchas zonas mineras con la complicidad del aún premier Aníbal Torres, y la pusilanimidad del presidente Pedro Castillo.

Palacios fue cambiado por la ministra Alessandra Herrera, quien parece querer desanudar el desmadre en el sector, lo que puso furioso a Cerrón, llevándolo a transformarse de ‘camarada’ a ‘aliado’ y potencial fuerte opositor.

Las Bambas representa alrededor del 2% de la producción mundial de cobre, y significa un tercio de la inversión china en el Perú, unos US$10 mil millones. Su accionista mayoritario es China Minmetals Corporation (CMC).

La ‘tregua’ culmina el 10 de julio y como curándose en salud, el embajador chino ya precisó la posición de la empresa y, además, ha sugerido lo que debería hacer el gobierno peruano: