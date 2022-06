Amenaza el aborto terapéutico, por Alessandra Mendoza del Valle

La sola intención de eliminar el aborto terapéutico es un crimen contra las mujeres. El 14 de junio la Comisión de la Mujer del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 1520 que busca anular el aborto terapéutico permitido desde 1924 y que da término a un embarazo cuando existe riesgo para la vida o salud de la mujer embarazada.

¿Qué lleva a un grupo de mujeres que se supone nos representan a ir en contra de los derechos de las otras? ¿Realmente quieren obligar a una mujer a traer al mundo a un niño(a) cuando la vida de esa mujer o su salud están en riesgo? Estas congresistas que no valoran la vida y la salud de las mujeres no me representan.

Según la ONU (abril 2022), en el Perú cada día 16 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual. Entre el 2020 y el 2021 la maternidad adolescente en menores de 15 años se incrementó de 1.150 a 1.438. En el Perú 12 de cada 100 adolescentes ya están embarazadas o son madres. Según la UNFPA, para América Latina y el Caribe la mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son parte de la segunda causa de muerte entre las niñas y adolescentes de 15 a 19 años en el mundo. Este proyecto lo que nos está diciendo a las mujeres es: “No importa si has sido violada, si te has convertido en madre a temprana edad y si tu vida o tu salud corre riesgo por ello, no importa, estás obligada a tener a ese niño(a) y a morir si es necesario porque en el Perú tu vida, mujer, no vale nada o por lo menos vale menos que la de otros”. Estas congresistas han actuado como nuestras enemigas.

El artículo 1 del proyecto dice que este tiene por objeto promover la protección del embarazo, y en la exposición de motivos se indica que el embarazo debe garantizarse en el mismo nivel de importancia que la vida misma. Lo que se pretende es contar con una herramienta legal que permita anular el aborto terapéutico.

Para dictaminar este proyecto de ley que vulnera los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en general, ¿se vieron cifras? ¿Se legisla desde el desconocimiento? ¿O existen otros intereses que desconocemos? Bien dice el comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que la protección del concebido se realiza a través de la protección de las mujeres gestantes. Además, el Código de Niños y Adolescentes reconoce el derecho de esta población a vivir en una familia. ¿Tiene sentido entonces alegar la protección al concebido poniendo en riesgo la vida de la madre?

Señores congresistas, háganse una y no permitan que este proyecto de ley sea aprobado en el Pleno.