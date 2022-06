¿Combis y no SIT?

Eduardo Ugarte

Periodista

En tan solo un año el precio de los combustibles se ha incrementado sobre el 48%, por diversas causas externas e internas, provocando inflación que en Arequipa es más alta que en resto del país con consecuencias que afectan la canasta familiar y golpean al transporte público, con el peligro de que se dé un retroceso en su incompleta implementación y buscado orden.

El servicio de las unidades del Sistema Integrado de Transportes, SIT , que no va por buen camino y que tiene regulada su tarifa, está perdiendo unidades por internamiento voluntario de sus dueños al tener pérdidas, porque las llevan a Tacna y Moquegua donde el pasaje es mayor y las rutas más cortas; y porque las están retirando de las rutas para dar servicio al sector privado con uso más rentable y seguro.

Estos cambios en el SIT, va a provocar -espero equivocarme- que vuelvan las llamadas combis , cuyos precios de pasajes no estarán regulados y se manejan libremente, tan libre e irresponsablemente como la forma en que toman el volante, las calles y el número de pasajeros, convirtiéndose en centros de contagio por la falta de ventilación, insalubridad que no considera el usuario al pagar un precio menor el pasaje y, en notable número, al no vacunarse. Su retorno borraría todo avance en transporte público.

No es un mal augurio, es ver que en pocos días volverá a subir el precio de los combustibles; que la exoneración del ISC, que termina este mes, no dé el resultado esperado, y que la disposición de que a partir del 1 de julio solo se venderá combustible regular y Premium (el Ejecutivo ha eliminado la clasificación por octanaje para simplificar el mercado), no beneficie al usuario.