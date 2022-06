Decadencia mundial de la democracia

La elección colombiana de hoy parece la peruana de 2021.

La democracia en el mundo, desde Rusia a China, pasando por Estados Unidos –donde el Capitolio ha demostrado que Donald Trump intentó un golpe de estado–, se sigue desbarrancando, y tiene en América Latina a una de las peores expresiones de esa decadencia.

La mejor descripción del horroroso trance electoral que vivirá hoy Colombia es que parece la decisión de hace un año entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, donde no había cómo ganar pues los peruanos ya habíamos perdido cuando pasaron a la segunda vuelta.

Como describe el estupendo informe de Michael Reid de esta semana en The Economist, es una elección entre Gustavo Petro que aún no se desprende de su vieja simpatía por Hugo Chávez, y Rodolfo Hernández, un exalcalde matón, sin equipo ni programa más allá de expulsar a los ladrones, como llama a todos los políticos.

A su vez, el gran novelista colombiano Juan Gabriel Vásquez comenta en El País el drama de elegir entre un político como Petro que ha mostrado que ningún principio le parece innegociable y está embarcado en la ética del todo vale para ganar; y un Hernández que representa lo peor del populismo más basto y la más vulgar de las demagogias.

Más o menos lo que se podía decir del Perú hace un año, con el resultado que hoy salta a la vista, y que le permite a Reid usar el caso como ejemplo dramático de la decadencia de la democracia en la región: además de tener lo peores registros mortales por el COVID -19, un sistema de partidos desintegrados y operados como negocios a sueldo, sin ideología, programa ni activistas.

Más o menos, lo que pasa en toda la región, con escasas excepciones como Uruguay, con evidencia de que, luego de un período de crecimiento importante, vino la pandemia que produjo un retroceso, y sacó a flote antiguos problemas no resueltos, que reemplazó, como apunta The Economist, lo que era un círculo virtuoso por uno vicioso, caracterizado por un estancamiento económico que alienta la frustración popular, con retos que no están siendo encarados debido a una política marcada por la polarización, incapacidad y corrupción, sin posibilidad de engancharse a los desafíos del siglo XXI, para perjuicio de su población, especialmente de los más pobres y los jóvenes.

