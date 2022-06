Ciudad amigable

Federico Rosado, docente

Se anuncia, sin sustento de ninguna clase, que volverán las grúas y las zonas rígidas en el centro de la ciudad de Arequipa. En el mismo estilo de las ciclovías, reitero sin sustento, como si algún funcionario edil se hubiera soñado o padeciera de insomnio y así se tomaran decisiones.

Estoy convencido que los “técnicos” de la municipalidad provincial de Arequipa jamás han ido por las céntricas calles, ni en carro, taxi, bicicleta, moto o caminando.

De allí que las medidas que proponen no correspondan a la realidad, y, bueno fuera que sean inofensivas, son tan malas que terminan empeorándolo todo.

Por ejemplo, el cacareado plaqueo, mediante el cual se ha procedido a prohibir, de lunes a viernes, la circulación de vehículos de acuerdo a los dígitos finales de sus placas. Lunes: 0 y 1; martes: 2 y 3; y así sucesivamente. ¿Existe alguna prueba, en la que se muestre que por cada día hay casi la misma cantidad de carros y camionetas? No. ¿Qué criterio coherente se utilizó entonces? Ninguno.

Otro caso es la calle San Juan de Dios y continuación Jerusalén. Un simple observador se percatará que la cantidad de unidades vehiculares que circulan no justifica para nada la inversión hecha.

Otro más. Frente al Hospital Honorio Delgado, se han edificado paraderos en la vía central, por la que no circula ni una combi, bus o cosa que se le parezca.

A propósito: ¿en qué fecha estará completo el SIT, sistema integrado de transporte en Arequipa?

La ciudad de Arequipa es enemistosa, agrede al ciudadano que transita por ella, lo maltrata, lo castiga.

Y su centro histórico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidades, no luce, no se ve, no se aprecia, su nuevo símbolo ahora será: una grúa.