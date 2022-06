Hecho a mano (2), por Raúl Tola

La primera vez que visité la feria Ruraq Maki fue en 2017. Quedé tan deslumbrado que, a la salida, escribí un artículo.

“Apenas se puede avanzar por este pasillo atestado de personas que miran, tocan y huelen con avidez los productos que se exhiben en los puestecillos, tendidos en el piso, colgados de las paredes. Con cada paso que doy me encuentro con un festín de colores, formas y texturas nuevas que me seducen, asombran, conmueven.

En una esquina descubro los candelabros, jarrones y vasijas de dibujos apretados y superficies vidriadas del maestro cusqueño Tater Vera. Al lado está el maestro ayacuchano Alfredo López, quien me explica que las figuras que atiborran sus alegres retablos están hechas con masa de papa: ‘Es mejor que el yeso. Aguanta más y no se deshace con el agua’. Su paisana Rosalía Tineo —heredera de una larga estirpe de alfareros—, muestra con cariño sus figuras de hombres y mujeres, representados en las situaciones más amables y conmovedoras. Al fondo están los bolsos, florones, paneras y canastas que la familia Tasayco, venida desde Grocio Prado (Ica), trenza con fibras de totora. Tengo que obedecer a mi hija cuando me arrastra a ver los cerdos voladores, dragones, conejos azules y caballos rojos del maestro juguetero Franklin Álvarez, del Cusco. Subo al segundo piso y me asombro con las cerámicas de Artemio Poma, de Ayacucho: iglesias, toritos, gallinas, teteras y nacimientos de formas redondeadas y tonos pardos.

Ruraq Maki (Hecho a Mano) se llama la asombrosa feria que el Ministerio de Cultura organiza un par de veces al año, en julio y diciembre. En dos salas del Museo de la Nación se suceden las vasijas, las máscaras, los juguetes, los bolsos, los utensilios o los tejidos de los mejores artesanos de todo el país. Contemplar los puestos de estos hombres y mujeres que desbordan talento, sensibilidad, historia y belleza, y que preservan algunas de nuestras tradiciones más soberbias es entrar a un universo donde la mirada occidental queda suspendida, para abrir las puertas a nuevas posibilidades del alma humana”.

Mientras releo estas líneas, me entero de que el gobierno de Pedro Castillo avanza una ofensiva para expulsar a Soledad Mujica Bayly quien, como directora de la Dirección de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo del Ministerio de Cultura (con 10 años en el cargo), fundó Ruraq Maki. Con una tinterillada —argumentar que debe dejar la dirección porque no reúne los requisitos para ser personal de confianza, cuando hace años se le quitó la categoría de confianza al cargo—, se pretende retirar a una funcionaria valiosísima y con vasta experiencia para beneficiar, cuándo no, a un recomendado. Si esta barbaridad llega a concretarse, el régimen habrá dado un paso adelante en el proceso de saturar con inmundicia a nivel nacional, que lleva a cabo desde su instalación y del que ningún sector queda libre.