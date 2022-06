Extremos contra la educación integral ciudadana, por Flor Pablo

Por Flor Pablo Medina, congresista de la República.

Desde el año 2016, el Currículo Nacional de Educación Básica ha sido objeto de cuestionamientos principalmente del colectivo “Con mis hijos no te metas”, quienes se oponían a la incorporación del enfoque de género, uno de los siete enfoques de un currículo orientado a la formación ciudadana. Estos grupos, de manera sistemática, han organizado campañas de difamación contra funcionarios, contra el Ministerio de Educación y el proceso de elaboración de materiales educativos. También han arremetido contra las instituciones que desarrollan proyectos de educación sexual integral.

Siguen diciendo que el enfoque de género homosexualiza, que los libros son pornográficos, que los profesores pervierten a los alumnos; puras mentiras que van repitiendo como parte de campañas de posicionamiento con el único propósito de instalar un tipo de educación dogmática, sesgada y alejada de la ciencia, los derechos humanos y la educación ciudadana establecida en nuestra Constitución.

Estos colectivos conservadores y dogmáticos fueron respaldados en el Congreso anterior por la bancada fujimorista. En el Congreso vigente se sumaron a esta alianza política la bancada de Renovación Popular y una mayoría de Perú Libre. Los extremos juntos lograron plantear, desde la Comisión de Educación, contrarreformas que luego fueron respaldadas por una mayoría parlamentaria. No solo lograron aprobar una ley que desbarata la reforma universitaria, sino también han logrado aprobar la “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”.

Esta ley, que parece inofensiva, tiene como objetivo quitarle al Ministerio de Educación la función de rectoría para definir los contenidos de los materiales educativos y supeditar lo que se publique a la opinión de organizaciones de padres de familia registradas –veremos entonces cómo se multiplican colectivos similares a ‘Con mis hijos no te metas’–. La ley señala de manera explícita que los funcionarios deben “respetar las convicciones morales y la libertad religiosa de los padres” o “no incluir ideologías” si no lo hacen serán sancionados. Es decir, el Estado deberá hacer materiales educativos sesgados a las creencias de determinados grupos y no respetar las políticas públicas y nuestro mandato constitucional que reconoce que somos un Estado laico, es decir, ningún grupo religioso le debe imponer sus creencias a nadie.

Durante todos estos años, varias gestiones ministeriales defendimos el Currículo Nacional de Educación Básica. Los gobiernos le hicieron frente al conservadurismo dogmático instalado en una mayoría en el Congreso, pero lamentablemente, este gobierno; el gobierno de un maestro rural –que hizo su tesis de maestría en “La equidad de género y los aprendizajes”– y cuyo ministro de Educación también es maestro; tuvo hasta el 16 de junio la oportunidad de observar esta ley y no lo hizo. Decidieron concretar la alianza entre el gobierno, la mayoría de Perú Libre, Renovación Popular y Fuerza Popular para darle un duro golpe a la educación integral de nuestros hijos.

Como es obvio, estamos ante una disputa ideológica y la arremetida contra el enfoque de género y la educación sexual integral. Esto es solo la punta del iceberg. Lo que está en juego y no es del agrado de estos grupos es una nueva visión de la educación: formar ciudadanos autónomos, críticos, empáticos y con capacidad para construir el país que queremos.

Vivir en democracia es respetar la diversidad, nunca vetar ni imponer creencias. Es respetar las instituciones y sus roles. Todo lo demás se acerca a una dictadura. Sigamos vigilantes y haciendo uso de todos los mecanismos legales para impedir que avancen. La educación de nuestros hijos e hijas está en juego. Tenemos que defenderla.