Cuarteles de invierno, por Mirko Lauer

Vladimir Cerrón y los demás radicales de Perú Libre se han distanciado del primer plano, en una movida que pronto va a cumplir una quincena. ¿Qué está pasando? Quizás la sangría de congresistas ha dejado a PL sin muchas ganas de hacer política. Como que es la hora de examinar más detenidamente la situación del partido.

Dos cosas hay en juego: Cerrón frente al Ejecutivo y PL ante las próximas elecciones. El cordón umbilical de estos dos espacios es el creciente descrédito de Pedro Castillo. En otras palabras, para PL mantenerse oficialista es perder votos en octubre. Haber roto, a medias, con Castillo ha costado curules, y todavía costará plazas en el Estado.

Estamos hablando, entonces, de una derrota de Cerrón. Quizás no sea irreversible, pero no podrá resistir varias de esas. No quiso creer que el peso de un presidente no es mayor que el de un secretario general de partido. Más aún, creyó que PL había ganado las elecciones y que Castillo debía someterse. Todos errores más bien gruesos.

¿Cómo sigue esta historia? Lo más seguro es que PL va a seguir radicalizándose para avanzar electoralmente. No parece una apuesta segura, pues el voto en el interior del país puede ser anticentralista, y las encuestas lo sugieren anticastillista, pero aun así es un voto conservador. Nadie quiere un remake asolapado de los años 80.

De otra parte, el voto contra Castillo va a estar muy peleado entre candidatos de todas las posiciones, muy disperso y vulnerable frente a las candidaturas de partidos simultáneamente locales, opositores, y moderados. Para PL esto plantea la necesidad de un discurso nuevo. El oficialismo opositor que venían buscando no servirá mucho.

El trío locales, opositores y moderados del párrafo anterior se parece en algo a los partidos de centro. Sobre todo aquellos con implantación específica en una o más regiones. Es difícil que a ellos PL les llegue a comer el queso. Si las encuestas son precisas, ni siquiera podrá hacerlo en el sur andino.

Como todo político en problemas, Cerrón debe estar planeando su regreso a los reflectores. Una oportunidad para eso será la pugna por la directiva del Congreso en julio, que ya ha comenzado. Para él, en verdad una pugna con Castillo, ahora con los bolsillos llenos de parlamentarios.