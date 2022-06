El drama de Boluarte, por Mirko Lauer

La distancia entre las faltas de Dina Boluarte, que son menores, y la campaña por su inhabilitación mueve a preguntarse si hay allí algo más que un exceso de celo en las curules. La hipótesis que más circula menciona conspiración desde una mayoría del Congreso. Más o menos la misma que quiere reemplazar a María del Carmen Alva.

Además Boluarte es vista como una traba para el paso directo de la presidencia de manos de Castillo a manos del presidente del Congreso. Algunos han llamado a su acusación un trámite exprés, pero quizás se quedan cortos, si la posible inhabilitación busca adelantarse a acontecimientos políticos futuros.

Pero hay otras explicaciones. Una tiene que ver con todos los que se sienten despechados al no haber podido vacar a Pedro Castillo todavía. Se trataría pues de una movida simbólica contra la presidencia. El simbolismo incluye el uso de un mecanismo para sacar de juego a una integrante de la plancha presidencial.

Existe la posibilidad de que la disparada antiminera en la reciente visita de Boluarte a Davos haya acelerado o confirmado, o ambos, un plan de inhabilitación que ya estaba en marcha. De ser así, estaríamos viendo a la mayoría de la derecha dándoles a sus colegas de la izquierda una lección sobre los límites del radicalismo ocasional.

A Boluarte no le faltan enemigos. Está Castillo, por el motivo habitual: los presidentes detestan a sus potenciales reemplazantes. Está Vladimir Cerrón, por el desdén de la vicepresidenta frente a Perú Libre y las ínfulas de comisario de su SG. Está el ala derecha del Congreso, que la ve como una eventual tabla de salvación para Castillo.

En resumen, las posibilidades de que Boluarte sea inhabilitada son muy reales. Carece de fuerzas políticas para desplegar sobre el terreno, y este gobierno ya pasó la etapa en que las calidades personales tenían algún peso definitorio. Es probable que mucho antes de los 90 días ella deje el Midis y se sume a los 50 exministros.

No queremos dar la impresión de que la vicepresidenta está condenada al 100%. Pero no está claro qué podría hacer ella para salir de un predicamento donde las acusaciones están marcadas por la subjetividad. Hay peores faltas dando vueltas por el gobierno, pero no victorias más fáciles.