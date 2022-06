1.3 millones con hambre por Castillo, por Augusto Álvarez Rodrich

Y el presidente insiste en que es porque son unos ociosos.

Hace dos semanas, el presidente Pedro Castillo dijo que “hoy hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos”.

Esta columna consideró que eso era un agravio a quienes hoy no tienen empleo, pero que dicho por el presidente que quería representar a los pobres, y por cuya irresponsabilidad estos no paran de aumentar, el insulto se potencia al límite de lo aceptable.

Entonces, el presidente debió ser instruido sobre su error por alguien de su gobierno, pero no parece haber sido así, pues ayer, en un encuentro en el palacio de (des) gobierno, Castillo persistió en su agravio al pueblo que dice representar y no se cansa de insultar:

“Compañeros, este Perú no se puede morir de hambre porque somos hombres y mujeres de trabajo , y por eso en este gobierno lo que hay que terminar es con el ocio, la mentira y el robo”.

En once meses de gobierno, con lobistas que llevan sobornos del direccionamiento de obra pública –por lo que es investigado como presunto cabecilla de crimen (des) organizado–, el presidente ha olvidado cómo se ganan los pobres el pan de cada día, con chanchos al palo que le llegan a sus fiestas.

La afirmación de Castillo de que solo tendrán hambre los ociosos que no trabajan refleja un alto desconocimiento de la realidad, concluye un reporte editorial de Apoyo Consultoría, pues unas 800 mil personas que viven en las ciudades desearon laborar, pero no hallaron oportunidades durante 2021; 4% de la población no puede cubrir el costo de una canasta básica de alimentación; y hoy hay 420 mil peruanos más en situación de extrema pobreza en comparación con el año 2019.

En vez de enfrentar esta situación con políticas públicas focalizadas en las familias más afectadas, el gobierno genera un entorno negativo para la inversión y el empleo, promueve un cambio de Constitución que desestabiliza al país, tiene iniciativas laborales que destruyen el empleo, y no resuelve los conflictos sociales, sino que los azuza.

Hoy existen 1.3 millones de peruanos que pasan hambre por la falta de acción del gobierno, pero el presidente Pedro Castillo insiste, con no poca ignorancia y la gran cobardía de no asumir su (ir) responsabilidad, que los que tienen hambre es porque son ociosos.

