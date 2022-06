¿Peor que un tonto? Tonto con iniciativa, por Augusto Álvarez Rodrich

Pedro Castillo mantiene invicta su capacidad de demostrar –como él proclamó, celebrando su impericia– que no está preparado para ejercer la presidencia de la República –ni la junta de inquilinos de un edificio–, y cuando ya parece que no queda en su alforja de errores nada por sacar, vuelve a sorprender con una nueva pachotada.

‘La hicimos y la vamos a volver a hacer’, podría haber dicho Castillo, pues anteayer, en Yauyos, en un Consejo de Ministros Descentralizado sin ministros en el que participó, lanzó un anuncio que, en su caso, parece amenaza o advertencia del tipo ‘sálvese quien pueda, primero los niños y las mujeres’.

“Anuncio desde acá que durante estas semanas que vamos a recorrer el país, que estamos próximos al 28 de julio, donde en el mensaje a la nación vamos a dar este mensaje, valga la redundancia, que va a traer más de una sorpresa a este pueblo peruano porque hemos venido a trabajar por el Perú”.

Eso dijo el presidente sin darse cuenta de que, por un lado, a nadie en el Perú –salvo a los dinosaurios que añoran el fracaso– le gustan las sorpresas en oportunidades como los mensajes presidenciales de 28 de julio que han sido tantas veces usados en el país para el lanzamiento de exabruptos como los vinculados a nacionalizaciones, desde las del general Juan Velasco Alvarado en el gobierno militar, o la del presidente Alan García en 1987 para estatizar la banca y las empresas de seguros.

Y sin darse cuenta, por otro lado, de que un presidente que ha hecho de la incertidumbre su brújula, pues en Palacio hoy decide la última persona que habla con él sin interesar quién sea, y que no sabe dónde está parado, no puede darse el lujo de anunciar sorpresas, de las cuales no hay nada bueno que se pueda esperar.

¿Quiere que los que aún tienen dinero corran a comprar dólares? ¿Qué se aguante –hasta saber qué hay en su piñata de sorpresas– la escasa inversión que podría quedar pendiente? ¿O la sorpresa será que, para el próximo 28 de julio, ya habrá fugado donde sus sobrinos, su exministro del MTC y el exsecretario de su despacho en Palacio?