Aló Yauyos, tenemos problemas, por Mirko Lauer

En el CMD de Yauyos Pedro Castillo comenzó a calentar la plaza para su mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Además de los autoelogios de rigor, Castillo tomó distancias del comunismo y la expropiación. Aprovechó para volver a proclamar su honestidad, y por tanto su inocencia. Para su discurso de julio anunció “más de una sorpresa a este pueblo peruano”. Un vaticinio temible, por decir lo menos.

¿Qué plaza está calentando? No ha de ser la de Yauyos, donde no parece haber nada muy importante que expropiar, sino más bien muchas necesidades de la población, a la espera de una mejor gestión económica. Que Castillo se haya proyectado más de un mes hacia adelante indica que el balance de su año de gobierno lo preocupa de manera particular.

En efecto, el primer año de gobierno pesa más que los proverbiales 100 primeros días. El Mensaje a la Nación desde la presidencia se compara con las promesas electorales. Luego vienen las encuestas, que se encargan de darle a todo el paquete un tono algo plebiscitario. En todo esto las Fiestas Patrias siempre son un tribunal para presidentes, y las primeras más.

¿Qué tiene que ver ese hincapié en “más de una sorpresa”? Con Castillo puede tratarse de cualquier cosa: una destemplada medida populista a expensas del chanchito fiscal, un desmentido radical a su plegaria política de Yauyos y, en un clima más bien contrafáctico, la presentación de sus prófugos ante el público, con grilletes en manos y pies.

La verdad es que Castillo se presentará ante la ciudadanía el 28 de julio en una triste situación. Sus cifras de desaprobación empiezan a ser históricas. Los resultados de su gestión son lamentables. Su imagen personal también lo es por varios motivos. A todo esto se suma la difundida sensación de que en estos temas lo peor está por llegar.

Los méritos que ha podido presentar en Yauyos son, además de una feble autodefinición como gobernante transparente y honesto, que no echará mano a las propiedades de los peruanos y que no los conducirá al comunismo. Pues muchas gracias. Pero es obvio que este político que arrastra a sus ministros por el país nos está conduciendo a ninguna parte.