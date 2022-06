Entrevista con derrota y final penoso, por Augusto Álvarez Rodrich

Entre una entrevista en TV Perú el domingo que confirma no solo su impericia, sino que para en la luna, y una derrota futbolística el lunes que derrumba el espíritu nacional, la situación y perspectiva política de Pedro Castillo se sigue complicando, aunque quizá su precariedad intelectual no le permita darse cuenta del callejón oscuro en el que está metida su presidencia.

Esta columna no suele adentrarse en eso que se llama periodismo de periodistas del que disfrutan algunos comisarios del oficio, pero sí cree oportuno mencionar que es poco elegante romper el ‘silencio sísmico’ de 110 días en una mañanera y dominical resurrección en el canal del estado.

No obstante el alud de críticas al entrevistador de turno, la sorpresiva, por no haber sido anunciada, aparición presidencial fue muy útil para entender –o, más bien, confirmar– dos características relevantes del jefe de Estado.

Primero, que a pesar de haber sido una entrevista que no dejó de tocar varios de los temas de interés del momento, aunque con escasez de repregunta, demostró que el presidente no puede, ni aun bajo una situación relativamente amable, dejar de declarar con imprecisiones, falsedades, contradicciones, mentiras, vaguedades y tonterías que, francamente, dan vergüenza cuando son dichas por un presidente de la República del Perú, oficio que Castillo se esfuerza por denigrar.

Segundo, que Castillo es un presidente que no sabe dónde está parado, que no tiene rumbo ni la menor idea de dónde pretende ir, que está desconectado de lo que sucede, que vive en una realidad paralela, que lo único cierto que dice es que no lee diarios ni ve TV para conocer lo que ocurre, y que declara contra la corrupción cuando está con la soga al cuello de la justicia y cualquier día de estos lo hunde un nuevo colaborador eficaz, como muy probablemente lo sea su exministro del MTC, y que insiste en que los que chambean y no son ociosos no pasarán hambre.

Castillo es, como presidente, una nulidad, y aunque es evidente que no tiene responsabilidad alguna en la derrota que impidió ir al mundial, será el chivo expiatorio de una población que vive el shock de esta frustración, y que le ayudará a concluir que este presidente le hace mucho daño al Perú.