El lado bueno de una derrota, por Maritza Espinoza

Sí, todos sabemos que el fútbol concita emociones, sueños, esperanzas y, también, apuestas. Y no solo de las monetarias, como la de aquel hincha que apostó treinta mil soles a que llegábamos al mundial o la de los diez mil peruanos que decidieron quemar sus dinerillos en un viaje a Qatar y que hoy miran sus ilusiones diluirse a 45 grados de temperatura en Doha.

Pero la apuesta más ladina es, sin duda, la que hicieron los políticos, que saben que el fútbol provoca una especie de ensoñación colectiva que distrae al pueblo de cualquier otra preocupación. No en balde, Pedro Castillo decidió dar la veintiúnica entrevista en meses justo un día antes del lunes en que Perú enfrentó a Australia y que, oh casualidad, declaró feriado para no tener que concurrir a una citación de la justicia que lo investiga como cabecilla de una organización criminal.

No hay que ser adivinos para saber que Castillo apostó a que los peruanos estarían tan distraídos con el fútbol que ni se darían cuenta de la triquiñuela y se tragarían su personal versión de los hechos, c omo que jamás conoció a Karelim López (cuando en enero dijo lo contrario), que la corrupción en el país es “heredada” (cuando sus sobrinos y su exsecretario son quienes lo acusan) o que no es responsable de lo que hacen sus funcionarios (él, que es quien los nombra).

Y hablando de apuestas, tampoco desestimemos las que se han hecho en el Congreso. ¿Se imaginan a doña María del Carmen Alva cruzando deditos para que todos se olviden que estuvo organizando un golpe de Estado y coqueteando con las fuerzas armadas? ¿Y al grueso del Congreso, que ha decidido violar (otra vez) la Constitución desacatando la orden judicial de no seguir con la designación del defensor del pueblo?