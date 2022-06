¿Dónde irás que valgas más?, por Mirko Lauer

La fuga de los investigados, acusados, o simplemente pescados in fraganti suele ser vista como su salvación. Pero esa es una percepción muy relativa. Algunos son capturados al poco tiempo y traídos de vuelta, otros languidecen en su escondite, y hay los que llevan vidas formalmente libres, pero muy parecidas a la cárcel, aun rodeados de su familia.

Por lo general el Estado peruano persigue a sus prófugos internacionales con diversos grados de celo, y eso puede significar estar detenido en otro país, sometido a un juicio con posibilidades de traducirse en una extradición. Es poco probable que el día a día de Alejandro Toledo en los EEUU o César Hinostroza en España sea una pachanga sin cuitas.

Pero Toledo o Hinostroza vienen siendo modelos para los nuevos prófugos. Ambos dan la impresión de pasarla de lo más bien lejos de la patria que los reclama desde hace años. Existen prófugos que llegan a instalarse y vivir una vida completa lejos del brazo de nuestra justicia; pero ellos se pueden contar con los dedos de una mano. El exministro y ladrón Víctor Malca es un caso de prófugo vitalicio.

Por todo el Perú pululan prófugos con cierto nivel, sobre todo autoridades locales que metieron la mano en la lata. Cuando no es alguien prominente, la justicia y la policía no se toman muchas molestias, y el fugitivo queda en un limbo, donde no es realmente buscado, ni perdonado. Una suerte de muerte civil a plazos.

Hay prófugos que se logran esconder por un buen tiempo, a la espera de que su suerte cambie. Pero también hay los que no soportan el nomadismo, y se entregan a la primera oportunidad. El problema de estos últimos es que desde el punto de vista de la ley, al haber huido reconocieron su culpabilidad, y mejor hubieran seguido ocultos.

Luego hay prófugos prácticos, por llamarlos algo, que se ocultan para evitar maltratos de la justicia, a la espera de que la verdad de sus argumentos exculpatorios llegue a imponerse. Esto es lo más frecuente en prófugos relacionados con el poder, como los de estos días. Aunque el poder no dedica mucho esfuerzo a los amigos caídos en desgracia. ¿O sí?