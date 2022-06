Chau covid, chau salud, por Percy Mayta-Tristán

Más de 200 mil peruanos han fallecido por COVID-19, en las semanas más críticas de la segunda ola un hospitalizado tenía 4 veces más riesgo de morir que si se hospitalizaba cuando había menos casos, y es que nuestro sistema precario de salud no pudo evitar que muchos compatriotas murieran por falta de infraestructura, camas hospitalarias, oxígeno, medicinas y personal capacitado, así como de un primer nivel de atención que ayude con el manejo de casos y descongestione los hospitales.

En la última campaña electoral, en plena pandemia, fue consenso la necesidad de una mejora de nuestro sistema de salud, que sea unificado, basado en el primer nivel de atención, con infraestructura y equipamiento adecuado y recursos humanos competentes. Sin embargo, es reiterativo escuchar [en off the record] de varios funcionarios que ahora “la salud ya no es importante” y que las prioridades del MEF son otras.

Hoy, el COVID-19 ya no es la principal causa de hospitalización y muerte en el país, si bien hay transmisión activa, el número de casos no nos lleva a pensar que estemos en una cuarta ola, y los casos graves y muertes cada vez son menores gracias a la inmunidad híbrida (vacunación más infección previa). Esto que es una buena noticia en general, se está transformando en una salida de la salud de la agenda pública y al parecer de las prioridades de este gobierno desde que Perú Libre tomó el mando del sector.

Se necesita que el Ministerio de Salud asuma el liderazgo que le corresponde, pues sin ello no hay cambio ni reforma posible para el sistema de salud. Se deben exponer las necesidades, propuestas y avances para lograr un mejor acceso a una atención de salud de calidad para todos los peruanos.

Esperemos esta no sea una oportunidad histórica perdida para tener un mejor sistema de salud. El COVID-19 ya no es una emergencia, pero el sector salud sigue en cuidados intensivos.