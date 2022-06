El derecho a la no expresión

Ingeniosas frases para la histeria política peruana.

Nos duele que en altos espacios de los gobiernos haya funcionarios enlodados en corrupción. Pedro Castillo, quien está siendo investigado por la Fiscalía por corrupción.

Da la impresión de que la corrupción, cuando es de izquierda, hay que pasarla por agua tibia. Pedro Cateriano.

Ha convertido a la política en cloaca. Raúl Diez Canseco sobre el gobierno.

Hay un plan político, mediático, fiscal y judicial para sacar al presidente elegido democráticamente. Aníbal Torres.

Vacar a Pedro Castillo sigue en pie. Jorge Montoya.

Estoy aburrido de leer a los analistas y comentaristas que solo miran el escenario oficial. Sus análisis resultan tan pobres como lo que ven. Sinesio López.

El presidente me usó para que yo lo apoyara, reconozco que me agarraron de cojudigno. Ricardo Belmont.

Castillo está en UCI, falla en todo y no da respuesta. Walter Albán.

De muy bajo nivel. Víctor Andrés García Belaunde sobre el Congreso.

El derecho de expresión también conlleva el derecho de no expresión. Congresista Víctor Cutipa explica por qué Castillo no da entrevistas.

Sr. Castillo, no sea cobarde, dé la cara, enfrente a la prensa. Keiko Fujimori.

Señores empresarios, consideren al Perú como aliado en la región con una posición estratégica en el hemisferio. Pedro Castillo sorprendiendo en EE.UU.

La gran pregunta que me hago es qué quiere el gobierno, mediación o simple participación dentro de un equipo como oyente o veedor, solo acompañando el proceso. Si es para acompañar, tiene poco sentido. La iglesia siempre está dispuesta a participar para solucionar los conflictos, apostamos por el diálogo, por la no violencia. Pero no se saca casi nada simplemente con acompañar un proceso. Monseñor Miguel Cabrejos.

Ha pasado un año desde las elecciones y, seamos sinceros, no hay resultados pues. Al contrario. No les digo ni de los problemas de este gobierno, porque ustedes los ven a diario. El tema aquí es que para la vacancia se necesitan muchos votos, pero si no se llega a ese consenso entre las fuerzas políticas, lo que queda es que el Congreso evalúe un adelanto de elecciones generales. Si se requiere hacer ese sacrificio, pues, nuestros congresistas deben evaluar y tomar la decisión. Keiko Fujimori.