Si ya saben cómo soy, para qué me..., por Augusto Álvarez Rodrich

Los 108 días sin hablar con la prensa de Pedro Castillo

Está bien que se haga notar que ya van 108 días sin que Pedro Castillo tenga contacto directo con la prensa, pero el reclamo parece un ejercicio masoquista, pues ya se sabe que el presidente carece de la habilidad, entre muchas otras, para sostener el ping pong propio de una entrevista periodística.

La última vez, en CNN, fue una experiencia desconcertante por la constatación de un presidente sin ideas, conocimiento ni reflejos. Para los peruanos, fue un trance vergonzoso.

Tras esa última entrevista muchos previeron que sería la última, por la experiencia terrible que pasó, y así ha sido. Quizá nunca más lo intente.

Sus ministros responden que dicha entrevista fue una falta de respeto, pero eso implica desconocer el papel del periodismo, algo entendible en un gobierno que no le tiene respeto y lo agrede, lo que ya se había adelantado en el plan de gobierno de Perú Libre.

Es propio de una democracia y es mentira lo que dicen los ministros, que, en países desarrollados, como Francia, los presidentes no ofrecen entrevistas.

El presidente Castillo sí se dirige al país mediante mensajes a la nación –uno entre gallos y medianoche sobre toques de queda insólitos–, en plazas o consejos de ministros descentralizados, pero con un guion que le preparan.

Una entrevista es diferente, pues implica enfrentarse a lo inesperado, con la oportunidad de demostrar al país la personalidad del presidente, su conocimiento y capacidad de manejo.

Pero ya se sabe que Castillo es incapaz de hacerlo. Además, ya acumuló tanta mentira en solo diez meses de gobierno, que no podría resistir un cuestionario básico. Por ejemplo, por qué protegió al hoy prófugo Juan Silva, por qué le mintió al cardenal Pedro Barreto, o qué hay en la constitución actual que le impide gobernar para el pobre.

Los que apoyaron a Castillo en la elección tienen menos base para el reclamo, pues, como candidato, solo dio una entrevista antes de la primera vuelta. Y aun así votaron por él.

El presidente Castillo podría responder así al reclamo por no dar una entrevista en 108 días: si ya saben cómo soy, para qué me invitan. No le falta razón, pero es una lástima tener un presidente que no puede dar cuenta de sus actos al país a través del periodismo.

