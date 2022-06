La sombra china en la Cumbre de las Américas

Solo 22 presidentes de los 35 países miembros de la Cumbre de las Américas participarán en su novena edición. De nada sirvieron las gestiones del exsenador Chris Dodd, amigo personal del presidente Biden, para lograr una gran fiesta. El presidente mexicano mantuvo su decisión de no ir si no se invitaba a todos. Lo mismo hicieron los de Bolivia, Honduras, y ocho de los 15 miembros de la Comunidad del Caribe que, a principios de mayo, habían decidido no participar en bloque si no se cursaba invitación a todos los gobiernos. Por otros motivos, tampoco participarán los presidentes de El Salvador, Guatemala y Uruguay, con lo que el cónclave realizado con un año de retraso en Los Ángeles, la ciudad más alejada del centro del poder de la primera potencia mundial, será el más deslucido de todos.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho que la mayoría de los países piensan lo mismo (pero no lo dicen) respecto a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre. Asimismo, que dichos problemas deben ser tratados dentro de ella y no comparten las políticas de embargo. Una evidencia de ello, señaló, son las reiteradas votaciones en la Asamblea de la ONU donde todos los latinoamericanos y caribeños se oponen al embargo a Cuba.

La incapacidad del gobierno estadounidense de lograr una amplia convocatoria a nivel presidencial es reflejo de la poca importancia relativa que le ha otorgado a la región en los últimos años. Su preocupación actual se centra en aislar a China del continente. En abril de este año el ex director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC), William Evanina, señaló que “China representa la amenaza más compleja, perniciosa, agresiva y estratégica que jamás haya enfrentado nuestra nación”. Su presencia diplomática, comercial, de inversiones y préstamos en infraestructura en América Latina tiende a superar a la estadounidense. Los préstamos que China y sus bancos multilaterales otorgan para infraestructura son mayores a los que otorgan las agencias de financiamiento estadounidenses, el Banco Mundial y el BID juntos.

A cambio, EEUU ofrece programas como la Iniciativa América Crece, de 2019, que brinda capitales para inversiones en infraestructura y telecomunicaciones, condicionada a limitar los capitales del país asiático en la región, en particular a no contratar tecnologías 5G de ese país. El problema es que Estados Unidos no posee esa tecnología y se está consolidando como una maquinaria de imprimir billetes para financiar la industria armamentista tanto en el marco de la OTAN como en la región Indo Pacífico. Su enorme déficit fiscal, sobreendeudamiento, desigualdad (la más alta de la OCDE) y sus problemas de terrorismo interno impulsados por los supremacistas blancos, le dejan poco margen para atender la región, pocas veces tan dividida políticamente, incapaz de plantear algún lineamiento común en el ámbito internacional que es donde se definen las políticas internas.

