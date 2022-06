Del buen periodismo, por Eloy Jáuregui

Para un periodista, el citar a García Márquez no es un lugar común ni un delito. Es justo y necesario. En la web de la Fundación Gabo, a propósito de la décima edición de este año del Premio Gabo, los organizadores plantean una serie de sugerencias para ejercer el buen periodismo: “El Premio Gabo renueva sus categorías, en una apuesta por reconocer las habilidades clásicas del periodismo, reafirmar la calidad y la coherencia ética como valores centrales del oficio, estimular el periodismo que saca a la luz hechos desconocidos y que incide en la sociedad, y resaltar la innovación como elemento transversal para contar grandes historias”.

La realidad peruana es pobrísima y decadente, por ello los periodistas tenemos que realizar el doble de esfuerzos. Una sociedad sin valores niega al buen periodismo ver lo que realmente importa, rescatar la esencia de la historia, descubrir los intereses ocultos, identificar el conocimiento en la avalancha informativa y convertir a los usuarios en ciudadanos activos. El buen periodismo genera opinión y descubre la verdad. Esta vez se puede postular en las categorías texto, fotografía, audio, imagen y cobertura y hasta el 15 de junio.

PUEDES VER: Primicia de hija de Gabo se conoció primero en México

Sabido es que cuando uno escribe, además del pánico imperecedero de estar siempre frente a la página en blanco –la pantalla vacía, en este caso, de mi noble PC– a uno lo asalta la tentación de estar frente a la fundación de un universo y de enfrentar perpetuamente al maldito reto de estar a punto de colocar el punto final. El grado cero de la escritura se apodera de la experiencia y uno solo es dueño de un destino textual que se sospecha será exitoso, pero que al final casi siempre ese acaso no es el que uno planificó.

En la Fundación Gabo se les preguntó a los ganadores de los premios anteriores y la mayoría estuvo de acuerdo en que el buen periodismo es saber explicar realidades complejas a todos los lectores, no solo a los que ya saben de lo que les estamos diciendo. Es poner un poco de luz en aquella penumbra que siempre se empeñan en mantener.

Santiago Wills, periodista y nominado al Premio Gabo 2020, en la categoría texto, nos dejó estas líneas: “El buen periodismo transforma. Después de leer esa crónica o de escuchar esa pieza de radio el mundo deja de ser el mismo. Vemos las cosas de una forma completamente diferente. Hay un cambio fundamental que es memorable y no nos deja ser indiferente”. ¿Y acaso eso ocurre en el Perú? Me temo que no.