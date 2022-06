¿Hasta dónde la explosión?, por Mirko Lauer

¿Cuántos megatones han tenido los audios Villaverde-Pacheco? Los suficientes como para no poder ser borrados de un plumazo. El video Kouri-Montesinos del año 2000 anunció la caída de Alberto Fujimori, por un efecto dominó. Los audios de hoy son el avance de nuevos audios.

Las voces del oficialismo simplemente no pueden creer lo que todo el país está oyendo. Guido Bellido pide “una investigación más profunda” (¿?). Aníbal Torres le niega toda relación del audio con Pedro Castillo, y este último no se digna decir nada.

Castillo sigue creyendo que nada puede tocarlo porque es presidente. Algo parecido pensaba cuando apareció Breña en las pantallas políticas. Al cómo fueron privilegios para parientes y compinches. Ahora es el robo a gran escala lo que se va destapando.

Los audio-megatones disponibles para hacer saltar al gobierno dependerán de dos cosas: la aparición de escándalos que prolonguen y complementen lo que ya se sabe, y la energía con que la fiscalía lleve adelante las pesquisas en el alto mundo de los camaradas políticos.

La idea de un Castillo mudo no tiene que ver tanto por su miedo y desprecio al periodismo a lo largo de 100 días +, cuanto con su convencimiento de que ignorados los destapes de Villaverde y otros colaboradores eficaces, el peligro de una embarrada terminal va a desaparecer.

Los megatones de estos días pueden producir una reacción en cadena. Por ejemplo, si el exministro Juan Silva decide volverse él mismo colaborador eficaz de la justicia. No descartemos una carrera de exministros hacia el sálvese quien pueda.

Mientras tanto la opinión pública va conociendo nuevas cotas de escándalo, y esperando que los sectores más críticos hagan algo. Castillo está refugiado en sus CMD, que le sirven para darle la espalda al pueblo que viene estafando desde el primer día.

Se ofreció capaz de gobernar, y no lo es. Se presentó honrado, y ahora eso está intensamente precuestionado. Se presentó solo, al grado de necesitar un partido ajeno para hacer política, y ahora sabemos que llegó rodeado de una banda. En verdad sobre Castillo no se sabía nada o, si se prefiere, el sombrerón lo ocultaba todo. Pero en cierto modo aún no se lo termina de quitar.