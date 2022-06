El IMPLA y la campiña

Eduardo Ugarte

Periodista

El 1 de este mes, el Diario Correo, con el título “Impla pone en riesgo la campiña de Arequipa con permisos”, publicó: “El Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) de Arequipa continuó otorgando habilitaciones urbanas en zonas que ponen en riesgo la campiña arequipeña, a pesar del mandato judicial ratificado en diciembre de 2019 que prohibía esta cesión. Así lo confirmó ayer el gerente del Impla, Germán Ticona (sic), quien justificó que el trámite está amparado bajo norma y no puede ser negado a los administrados”.

Además, para él solo la O.M. 739-2012 protege la campiña, y “por el contrario, la Ley 29020, regula las habilitaciones urbanas y de edificaciones a nivel nacional, por lo que no se puede revertir zonificaciones y dejar de aprobar habilitaciones… insistió en que aceptar la expansión urbana en parte de la campiña es necesario, dado al crecimiento poblacional. Las zonas de ampliación, según el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano, se ubican en Yura, Yarabamba, Quequeña, y en el centro se regularizan 5 predios”.

Pero, la Ley de habilitaciones urbanas no obliga a habilitar, las habilitaciones se hacen de acuerdo al PDM, previa incorporación . Los gobiernos locales tienen la función de hacer el PDM, pero de acuerdo con las demás normas, no arbitrariamente, y considerando la necesidad de la conservación de la campiña; y no solo existe la O.M. 739, hay otras y un pronunciamiento del Tribunal Constitucional a considerar. El discurso de que el municipio tiene competencia fue una tesis del caso PDM 2016 y se demostró que no es así, y si lo repiten, es probable que se inicie otro proceso.

El decir que hay que sacrificar la campiña por la expansión urbana es desconocer modos para conservarla (¿y cuáles son esos cinco predios del centro?), pues se puede crecer hacia arriba donde esté permitido, como Miraflores o Umacollo, con una renovación urbana que conserve a Arequipa en su superposición de capas históricas.