Fantasías senatoriales

Como uno de los prolegómenos a un posible debate constitucional, ha empezado un nuevo interés por la bicameralidad. La idea de fondo es que los senadores podrían compensar las limitaciones de los diputados reunidos en una cámara única. Hay en eso una cierta nostalgia por los congresistas de antaño.

El Senado es elegido como una corporación de personas de más edad que los diputados, en número más reducido, y a partir de mayores exigencias electorales, y que suele sesionar por separado. En el Perú ha tendido a funcionar como el destino de los notables de los partidos políticos, con algún invitado ilustre adicional.

Los defensores de un retorno a esta fórmula la ven devolviéndonos algunos activos perdidos: partidos políticos, figuras mayores probas con serenidad en las decisiones, contrapeso a la impulsividad de la cámara baja. De modo que el retorno de la bicameralidad vendría a equivaler a una reforma política en sí misma, lo cual es algo iluso.

Pero en verdad nada garantiza que un nuevo Senado sea más que un clon de lo que estamos viendo en los congresos de estos últimos tiempos, con algo más de canas. El buen Senado no producía a los partidos o a las buenas prácticas políticas. Más bien provenía de allí. Se necesitaría algo más que cargarles unos años adicionales a las curules.

En el pasado referendo sobre el tema, una mayoría de los consultados se pronunció en contra de la bicameralidad. En ese momento la gente quería menos, no más, parlamentarios. Luego están los cálculos económicos que acompañan a ese sentimiento. Es probable que en una consulta futura el público piense igual.

Por un cierto tiempo el Senado ha sido una posibilidad atractiva para congresistas no reelegibles. El regreso de la reelección, que ya parece a la vuelta de la esquina, le puede quitar parte de su atractivo al Senado como destino. Quienes no somos congresistas sabemos que las grandes figuras que vestían a la cámara alta no van a regresar.

De otra parte, la idea misma de una preeminencia del experimentado frente al bisoño está claramente de salida. La era de los llamados dirigentes históricos ya ha pasado. El único adulto mayor respetado hoy en política es el propietario del partido.