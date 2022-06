A veces los peores enemigos de los reporteros de investigación son los propios medios y los periodistas. En lugar de alentar los destapes de interés público, buscan cualquier pretexto para impedir, sabotear o censurar la publicación de prácticas públicas o privadas que afectan la salud, la economía o los derechos de los ciudadanos. La corrupción, por ejemplo. El reportero de investigación Upton Sinclair (1878-1968) vivió la experiencia nada menos menos que en Estados Unidos, en el imperio de la libertad, como lo denominaba Thomas Jefferson.

Atraído por una huelga de los trabajadores de los frigoríficos de Chicago, Sinclair se enteró de conductas antihigiénicas en el negocio de las carnes congeladas que movilizaba millones de dólares. Durante siete semanas el reportero incursionó en los establecimientos como trabajador y comprobó personalmente que las condiciones laborales eran criminales y que se empaquetaba carne podrida ante la vista de las autoridades sanitarias.

Para respaldar sus hallazgos, Sinclair recurrió a especialistas, quienes certificaron que los frigoríficos vulneraban las normas higiénicas para aumentar sus ventas. Por supuesto, los dueños del negocio respondieron. Pagaron reportajes que contradecían falsamente la investigación de Upton Sinclair. También se encargaron de destruir su reputación. “Un diario hizo notar que era bastante evidente que yo conocía mucho más sobre la vida íntima de los burdeles de Chicago que sobre los frigoríficos.

Yo tuve que responder al director del periódico que había pasado siete semanas investigando pacientemente en cada rincón de los frigoríficos y que jamás en mi vida había estado dentro de un prostíbulo”, escribió Sinclar en The Brass Check (La ficha de bronce, 1919), sus memorias sobre el caso: “Por eso sostengo que los diarios norteamericanos, en su conjunto, representan intereses privados y no los intereses del público. Pero hay ocasiones en que aparecen excepciones a esta regla”.

Los ataques no impidieron que el Congreso lo convocara para que diera su testimonio, y el mismísimo presidente Theodore Roosevelt lo citó a la Casa Blanca para que le hablara de The Jungle (La Jungla, 1906), el libro que escribió sobre el caso y causó revuelo. Y, sin embargo, continuó la campaña difamatoria en agravio del periodista: “Publicaban despachos desde Washington redactados de tal modo como para dar la impresión de que la investigación era en mi contra y no de los frigoríficos”, recordó.