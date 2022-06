Un lujo que puede esperar, por Maritza Espinoza

No sé por qué todos se hacen los sorprendidos con lo que ha revelado la última encuesta del IEP: que a un 47% de peruanos -casi la mitad- nos gustaría una nueva Constitución que reemplazara a la de 1993, ese legado del neo-fuji-chicha-liberalismo que es ya una antigualla llena de costuras, agujeros y parches que, en treinta años, ha demostrado ser insuficiente para resolver los grandes problemas del país.

¡Pero si es lo más lógico del mundo! ¿Quién no quisiera cambiar de Constitución, de casa, de auto, de carrera, si tuviera el tiempo y la oportunidad? ¿Quién no se iría de viaje por Europa y Asia si antes -¡oh, maldita realidad!- no tuviera que trabajar, estudiar, criar hijos y resolver los problemas y quehaceres que ocupan los primeros lugares de nuestra lista de prioridades?

Pero de allí a que Pedro Castillo y su tóxico BFF (best friend forever) Vladimir Cerrón crean que ese deseo manifiesto de la ciudadanía -no muy abrumador, por cierto- significa que el pueblo peruano los sigue en manada y que ellos encarnan el mejor gobierno del universo perseguido por sus enemigos y media legión de villanos de Marvel, hay un trecho gigantesco.

Primero, porque la misma encuesta revela que, en una competencia de popularidad, fácil Castillo sería derrotado por Hannibal Lecter. Segundo, porque su oportunismo es tan obvio que, si no fueran ellos los promotores de la propuesta, el porcentaje de peruanos que quiere una nueva Constitución sería infinitamente mayor. Y tercero, porque, en la misma encuesta, la gran mayoría solo quiere algunos cambios y no un reemplazo total.

Vamos, después de una pandemia, al borde una hambruna y dando tumbos de crisis en crisis, el país no está para pegarla del monje que vendió su Ferrari y lo último que querría es la inestabilidad y polarización que traería la elaboración de una nueva carta magna. Así que, por ahora, habrá que seguir andando con esta que, como el autito que un día cambiaremos, todavía camina.